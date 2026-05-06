Arsenal jõudis 20-aastase vaheaja järel taas Meistrite liiga finaali

Jalgpalli Meistrite liigas selgus teisipäeval esimene finalist, kui Arsenal alistas koduväljakul Madridi Atletico 1:0 ning võitis poolfinaali koondskooriga 2:1.

Pingelist, aga oodatult üsna kinnist kordusmängu alustas tempokamalt külalismeeskond Atletico, ent Arsenal kontrollis avapoolaja teist poolt ja kasutas teisipäeval osavalt ära tipuründaja Viktor Gyökeresi füüsilisust, kellega Atleti kaitsjad püstihätta jäid.

Mängu ainsa värava lõi Arsenali kaptenipaela kandnud Bukayo Saka minut enne avapoolaja lõppu, kui Atletico väravavaht Jan Oblak tõrjus Leandro Trossardi madala löögi väravaesisele ning Inglismaa koondislane lükkas palli võrku.

Atletico näitas ka teise poolaja alguses teravust, aga kaitseliini taha pääsenud ning sisuliselt väravavahiga silmitsi jäänud Giuliano Simeone ei suutnud head võimalust ära kasutada; hiljem ei saanud heal positsioonil löögile ka pingilt sekkunud Alexander Sörloth ning ookeani taha koliva Antoine Griezmanni karjääri viimane Meistrite liiga mäng lõppes 0:1 kaotusega.

Arsenal pääses Meistrite liiga finaali teist korda. 2006. aastal tegi Londoni klubi suurepärase turniiri, kui neile löödi 12 mängus kõigest kaks väravat, sealjuures hoiti oma värav puhas Meistrite liiga rekordit tähistavad 919 järjestikust minutit. Finaalis läks Arsenal toona Sol Campbelli väravast Barcelona vastu juhtima, aga Samuel Eto'o ja Juliano Belletti tabamused tõid Kataloonia hiiule siiski 2:1 võidu.

Teises poolfinaalis hoiab Pariisi Saint-Germain avamängu järel Müncheni Bayerni vastu 5:4 edu.