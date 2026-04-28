Sten Piirimägi tõusis Hispaania TCR-sarjas pjedestaalile

Eesti võistkonna ALM Motorsport autoga Honda Civic Type-R sõitnud Piirimäel kvalifikatsioon kõige paremini ei õnnestunud, aga võistlussõitudeks saavutatud neljas ja kuues stardikoht olid siiski igati rahuldavad, vahendab autosport.ee.

"Vabatreeningutel seadistasime autot põhiliselt võistluseks, aga kvalifikatsiooniks autot seadistades ei saanud ühtki puhast ringi ja nii ei tekkinud võrdlusmomenti," selgitas Piirimägi. "Kvalifikatsioonis pingutasin ühel kiirel ringil üle ja teiseks kiireks ringiks polnud rehvid enam optimaalses seisus."

Esimeses sõidus püsis Piirimägi stardi järel neljandal kohal, aga kui sõidetud oli umbes pool distantsist, oli eestlane väikese kontakti järel ühe konkurendiga sunnitud katkestama.

"Start õnnestus hästi ja tundsin, et olen minu ees sõitnud Felipe Fernandezist kiirem," kommenteeris ta. "Proovisin temast mööduda, aga ühte S-kurvi kõrvuti sisenedes oli meil hästi pisikene kontakt, mille tagajärjel paindus mu auto rooliots kõveraks ja nii pidin pöörduma boksi ning katkestama."

Teine sõit kulges aga palju edukamalt, sest kuuendalt kohalt alustanud eestlasel õnnestus start suurepäraselt ja juba esimese ringi lõpuks oli Sten tõusnud teisele kohale. Seejärel alustas ta heitlus liidrikohal sõitnud Erik Zabalaga, aga hispaanlane suutis siiski eestlase kuni finišini seljataga hoida ja Piirimägi ületas finišijoone vaid 0,2 sekundit võitjast maas.

"Start õnnestus tõesti väga hästi ja juba esimesse kurvi pidurdades kerkisin kolmandaks," selgitas ta. "Tõusnud peagi teiseks üritasin seejärel korduvalt ka Zabalat rünnata, aga ta suutis väga õigesti minu rünnakuid katta ja kuigi olin temast selgelt kiirem, ei õnnestunud siiski mööduda."

Kahe etapi kokkuvõttes hoiab Piirimägi punktitabelis kolmandat kohta 87 punktiga, temast eespool on Viktor Anderson kogunud 116 punkti ja Erik Zabala 110 punkti. Sarja kolmas etapp sõidetakse juuni keskel Valencia ringrajal.