Tõsise põlvevigastuse saanud hollandlane ei saa MM-il koondist aidata

Xavi Simons Autor/allikas: SCANPIX/PA
Hollandi jalgpallikoondise ründetäht Xavi Simons sai nädalavahetusel Tottenhami esindades tõsiselt viga ning 23-aastast hollandlast ootab ees pikk vigastuspaus, mille sisse jääb ka suvine MM.

Simons vahetati laupäeval Wolverhampton Wanderersi vastu välja 63. minutil, kui ta oli paremat põlve vigastanud. Tottenham võitis mängu 1:0 ning teenis Inglismaa kõrgliigas püsimise jaoks äärmiselt olulisi punkte, aga peab hooaja lõpus end väljalangemistsoonist välja kaevama ilma Simons, sest esmaspäeva hommikul selgus, et hollandlane rebestas põlve ristatisideme.

Optimistliku ajajoone järgi võiks Simons ACL-i vigastusest taastuda sügiseks, aga ta peab igal juhul jätma vahele Tottenhami viimased neli mängu Premier League'is ning suvise MM-i, kus ta Hollandi koondise eest olulist rolli mänginud oleks.

"Öeldakse, et elu võib olla julm ja nii ma ka täna tunnen. Minu hooaeg on saanud äkilise lõpu ja üritan seda mõista. Mu süda on murtud, see ei ole loogiline," kirjutas ta ühismeedias.

"Ainus asi, mis ma teha tahtsin, oli oma meeskonna eest võidelda ja nüüd on see võimalus koos MM-iga minult võetud. Ma ei saagi oma riiki esindada. Üritan selle uudisega rahu teha ja olla hea tiimikaaslane ning mul pole kahtlustki, et võidame," lisas hollandlane.

23-aastane Simons on Hollandi koondist esindanud 34 mängus ning löönud kuus väravat, tänavu lõi ta Premier League'is vireleva Tottenhami eest kaks väravat ja tegi eeltööd viiele tabamusele, Meistrite liigas sai ta kirja kolm tabamust ja ühe tulemusliku söödu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

11:44

26.04

