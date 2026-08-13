Koemanilt võtab Hollandi koondises teatepulga üle teine Barcelona legend

Xavi võtab teatepulga üle Ronald Koemanilt, kelle leping lõppes pärast tänavuse MM-i 1/16-finaalis penaltitega Marokole kaotamist. Sarnaselt Koemaniga on ka Xavi Barcelona legend, ta mängis Kataloonia tippklubis peaaegu terve karjääri ning juhendas sama klubi aastatel 2021-2024. Pärast Barcast vallandamist oli ta viimased kaks aastat tööta, vahendab Soccernet.ee.

"On suur au saada Hollandi koondise peatreeneriks. Kuna kasvasin FC Barcelona akadeemias, mida mõjutasid kõvasti näiteks Johan Cruyff ja Rinus Michels, siis tunnen Hollandi jalgpalliga erilist sidet. Võib öelda, et ma olen teatud mõttes Hollandi jalgpalli poeg," kommenteeris Xavi Hollandi jalgpalliliidu kodulehele.

Xavi teeb koondise juhendajana debüüdi 24. septembril, kui Rahvuste liiga mängus on vastaseks Saksamaa.

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