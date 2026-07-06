Neymar kinnitas Brasiilia koondisekarjääri lõppu

Brasiilia jalgpallitäht Neymar kinnitas pärast MM-i kaheksandikfinaalis saadud 1:2 kaotust Norrale, et tema koondisekarjäär on lõppenud.

34-aastane ründaja lõi kohtumise üleminutitel penaltist Brasiilia ainsa värava, kuid sellest ei piisanud, et meeskonda konkurentsi hoida. Pärast mängu oli Neymar Brasiilia telekanalile TV Globo antud intervjuus silmanähtavalt emotsionaalne.

"Ma proovisin, ma tõesti proovisin. Nüüd on kõik läbi. Alustasin siin ja lõpetasin siin," ütles Neymar pisarates.

Neymar tegi Brasiilia koondisedebüüdi 2010. aastal ning lõpetab koondisekarjääri riigi kõigi aegade parima väravakütina. Tema arvele jäi 130 koondisemängu ja 80 väravat.

Viimastel aastatel on Neymari koondisekarjääri mõjutanud vigastused. 2023. aastal rebestas ta põlve eesmise ristatisideme ning tänavusel MM-il jättis säärevigastuse tõttu vahele Brasiilia kaks esimest alagrupikohtumist. Turniiril pääses ta väljakule vaid kahes mängus.