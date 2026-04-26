Valga-Valka linnajooksul läksid võidud Lätti, Itaaliasse ja Eestisse

Naiste viie kilomeetri distantsi võitja Agate Caune. Autor/allikas: Särivus/Tõnis Tõnström
Pühapäeval avati Rimi Eesti Linnajooksude sari Valga Valka City Runil. Päeva jooksul toimusid Valga Puu lastejooksud, viie kilomeetri ning kümne kilomeetri distants.

Naistest võttis viie kilomeetri distantsil esikoha Läti olümpiasportlane Agate Caune ajaga 17:05. Aeg jäi ligi minuti võrra kehvemaks, kui Caune poolt joostud rajarekord kaks aastat tagasi. "Rada oli väga tuuline ehk tuli joosta taktikaliselt. Püüdsin hoida kogu aeg kellegi seljataha," selgitas lätlanna. "Sellegi poolest nautisin võistlust ning mul oli hea meel siin tagasi olla," sõnas Caune.  

Caune hooaja põhieesmärk on septembris toimuvad maanteejooksu maailmameistrivõistlused Kopenhaagenis.

Teise koha viie kilomeetri distantsil sai Agate õde Asnate ajaga 18:44 ning kolmanda Bianka Uhtjärv ajaga 19:23. Kolmandat korda toimunud jooksul pole veel kordagi viie kilomeetri naiste võit Eestisse jäänud.  

Meeste arvestuses võidutses samuti lätlane. Roberts Glazers jooksis üle mulluse Indrek Tobrelutsu rajarekordi kolme sekundiga, jõudes finišisse ajaga 15:24. Talle järgnes lätlane Agnis Stulpinskis ajaga 17:10 ning kolmanda koha sai Markus Ritval ajaga 17:30.

Kümne kilomeetri distantsil läks võit Itaaliasse. Tartu Ülikooli doktorant Michele Donnini ületas finišijoone ajaga 32:44. Teise koha sai Riho Kirsipuu (33:20) ning kolmanda Keijo Järve (34:13).  

Naiste kümne kilomeetri distantsil võitis esikoha Minna Kelk ajaga 38:31. Kelk ütles peale võistlust, et talle rada väga meeldis: "Rada oli väga vaheldusrikas ning kuna tuul oli väga tugev, siis tore, et pikki sirgeid ei olnud," sõnas Kelk.  

Teise koha sai samal distantsil soomlanna Juliet Lehtonen (39:48) ning kolmanda Maria Veskla (40:43).

Võistlusele registreerus ligi 1300 võistleja ning lisaenergiat andis sündmusele Utilitas. Triatloniakadeemia järgmine võistlus toimub Tõrvas, kus avatakse triatlonihooaeg. Jooksuvõistlust korraldatakse taas 26.-27.september, kui toimub 44. Viking Window Paide-Türi rahvajooks.  

Toimetaja: Henrik Laever

Nuutmann: EOK president peaks olema igal juhul spordirahva seest

26.04

ETV spordisaade, 26. aprill

26.04

Hokinoorte peatreener: vastased mängisid mõlemas mängus distsiplineeritumalt

26.04

Kodune korvpallihooaeg hakkab jõudma kulminatsioonini

26.04

ERR uuris, miks ikkagi toimub Kersti Kaljulaidi umbusaldamine?

26.04

26.04

Täiskasvanud kipuvad unustama enda vastutust noortespordis

26.04

Rannula ja Tassi klubi sai lähikonkurendi üle olulise võidu

26.04

Naiste korvpallimeistriks tuli TSA

26.04

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks Uuendatud

26.04

Seixas pakkus mainekal ühepäevasõidul Pogacarile kõva konkurentsi

26.04

Marquez pani Bezzecchi võiduseeriale punkti

26.04

Kaldvee: näitasime, et tegelikult suudame väga head kurlingut mängida

26.04

Ogier saavutas hooaja esimese võidu

26.04

VIDEO | Sappinen ja Usta nõelasid Paidet

26.04

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt Uuendatud

26.04

Mistra alistas Viljandi ning viis poolfinaalseeria otsustavasse mängu

26.04

Šalkauskas nihutas Portugalis miilijooksu rahvusrekordit

26.04

Barcelona jõudis teise järjestikuse meistritiitli lävele

26.04

Vezenkov valiti teist korda Euroliiga kõige väärtuslikumaks mängijaks

26.04

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

26.04

Tartus peeti hooaja esimene rammusarja etapp

26.04

Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

26.04

Carolina võitles end Stanley karikavõistlustel teise ringi

26.04

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

loetumad uudised

26.04

Kaldvee ja Lill jätkasid MM-il võidukalt Uuendatud

25.04

Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

26.04

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

26.04

Flora sai võõrsil Paide Linnameeskonnast jagu, Levadia tõusis liidriks Uuendatud

25.04

Norstati küsitlus: inimesed eelistavad EOK presidendina Noolt Kaljulaidile

26.04

ERR uuris, miks ikkagi toimub Kersti Kaljulaidi umbusaldamine?

25.04

Iluvõimlemise Eesti absoluutmeistriks tuli esmakordselt Sofia Jakovleva

25.04

Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

26.04

Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

25.04

Kaldvee ja Lill lõpetasid MM-i avapäeva tähtsa võiduga

