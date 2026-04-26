Valga-Valka linnajooksul läksid võidud Lätti, Itaaliasse ja Eestisse

Naistest võttis viie kilomeetri distantsil esikoha Läti olümpiasportlane Agate Caune ajaga 17:05. Aeg jäi ligi minuti võrra kehvemaks, kui Caune poolt joostud rajarekord kaks aastat tagasi. "Rada oli väga tuuline ehk tuli joosta taktikaliselt. Püüdsin hoida kogu aeg kellegi seljataha," selgitas lätlanna. "Sellegi poolest nautisin võistlust ning mul oli hea meel siin tagasi olla," sõnas Caune.

Caune hooaja põhieesmärk on septembris toimuvad maanteejooksu maailmameistrivõistlused Kopenhaagenis.

Teise koha viie kilomeetri distantsil sai Agate õde Asnate ajaga 18:44 ning kolmanda Bianka Uhtjärv ajaga 19:23. Kolmandat korda toimunud jooksul pole veel kordagi viie kilomeetri naiste võit Eestisse jäänud.

Meeste arvestuses võidutses samuti lätlane. Roberts Glazers jooksis üle mulluse Indrek Tobrelutsu rajarekordi kolme sekundiga, jõudes finišisse ajaga 15:24. Talle järgnes lätlane Agnis Stulpinskis ajaga 17:10 ning kolmanda koha sai Markus Ritval ajaga 17:30.

Kümne kilomeetri distantsil läks võit Itaaliasse. Tartu Ülikooli doktorant Michele Donnini ületas finišijoone ajaga 32:44. Teise koha sai Riho Kirsipuu (33:20) ning kolmanda Keijo Järve (34:13).

Naiste kümne kilomeetri distantsil võitis esikoha Minna Kelk ajaga 38:31. Kelk ütles peale võistlust, et talle rada väga meeldis: "Rada oli väga vaheldusrikas ning kuna tuul oli väga tugev, siis tore, et pikki sirgeid ei olnud," sõnas Kelk.

Teise koha sai samal distantsil soomlanna Juliet Lehtonen (39:48) ning kolmanda Maria Veskla (40:43).

Võistlusele registreerus ligi 1300 võistleja ning lisaenergiat andis sündmusele Utilitas. Triatloniakadeemia järgmine võistlus toimub Tõrvas, kus avatakse triatlonihooaeg. Jooksuvõistlust korraldatakse taas 26.-27.september, kui toimub 44. Viking Window Paide-Türi rahvajooks.