Tartus peeti hooaja esimene rammusarja etapp

Kokku võistles naiste arvestuses kuus ja meeste omas kümme osalejat. Rammuspordi populariseerija ning võistluste peakorraldaja Tiit Kallavuse sõnul sai miinimum täidetud. "Tuleb arvestada ka ilmaga ning kokkuvõttes läks kõik hästi. Ma kartsin natuke vigastusi, kuna külma temperatuuriga jahtub keha kiiremini ja keerulisem on end võistlemise eel soojas hoida. Kuigi üks vigastus esines, oli see õnneks kergem," rääkis Kallavus.

Meeste arvestuses kuulusid esikolmikusse Agur Truusa (42.5 p), Karel-Ken Kooskora (41.5 p) ja Kalev Mettus (36 p). Naiste seas oli parim Maarika Silm (28.5 p) ning talle järgnesid Cäroly Paatsi (21.5 p) ja Ave Mikk (20 p).

Naiste võitja Silm on rammuspordiga tegelenud kuus hooaega. "Ma läksin jõusaali kaalu langetamise eesmärgiga, käisin kaheksa kuud trennis ära ja siis soovitati mul võistlemisega proovi teha. Oma esimesel võistlusel sain kolmanda koha ning kaotasin selle pärast, et tossupaelad polnud korralikult kinni ning jalanõu tuli jalast ära," rääkis naiste etapivõitja.

Rammusarja hooaeg koosneb seitsmest etapist, järgmine etapp peetakse 30. mail Tallinna Tehnikaülikooli aladel. Hooaeg saab lõpu 12. septembril.