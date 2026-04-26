X!

Tartus peeti hooaja esimene rammusarja etapp

Teised alad
Eesti Rahva Rammusari
Eesti Rahva Rammusari
Teised alad

Laupäeval peeti Tartus Maamessi kõrval esimene Eesti Rahva Rammusarja etapp. Kõik võistlejad pidid läbima viis ala, meeste seas võidutses Agur Truusa ja naiste seas Maarika Silm.

Kokku võistles naiste arvestuses kuus ja meeste omas kümme osalejat. Rammuspordi populariseerija ning võistluste peakorraldaja Tiit Kallavuse sõnul sai miinimum täidetud. "Tuleb arvestada ka ilmaga ning kokkuvõttes läks kõik hästi. Ma kartsin natuke vigastusi, kuna külma temperatuuriga jahtub keha kiiremini ja keerulisem on end võistlemise eel soojas hoida. Kuigi üks vigastus esines, oli see õnneks kergem," rääkis Kallavus.

Meeste arvestuses kuulusid esikolmikusse Agur Truusa (42.5 p), Karel-Ken Kooskora (41.5 p) ja Kalev Mettus (36 p). Naiste seas oli parim Maarika Silm (28.5 p) ning talle järgnesid Cäroly Paatsi (21.5 p) ja Ave Mikk (20 p).

Naiste võitja Silm on rammuspordiga tegelenud kuus hooaega. "Ma läksin jõusaali kaalu langetamise eesmärgiga, käisin kaheksa kuud trennis ära ja siis soovitati mul võistlemisega proovi teha. Oma esimesel võistlusel sain kolmanda koha ning kaotasin selle pärast, et tossupaelad polnud korralikult kinni ning jalanõu tuli jalast ära," rääkis naiste etapivõitja.

Rammusarja hooaeg koosneb seitsmest etapist, järgmine etapp peetakse 30. mail Tallinna Tehnikaülikooli aladel. Hooaeg saab lõpu 12. septembril.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

viimased uudised

14:15

VAATA OTSE | Kas Paide jätkab Flora vastu kaotusteta seeriat? Uuendatud

13:49

Kaks jooksjat alistas ajaloolisel Londoni maratonil kahe tunni piiri

13:23

Tartus peeti hooaja esimene rammusarja etapp

12:51

Salah lahkus vigastuse tõttu varakult: see võis viimane kord olla

12:14

Carolina võitles end Stanley karikavõistlustel teise ringi

11:39

Henry Sildaru krooniti pargisõidus Soome meistriks

11:12

Arsenal teenis olulise võidu, City pääses karikafinaali

10:44

Yokohama lõpetas Kotsari kaksikduubli toel kaotusteseeria

10:17

Minnesota võidukat õhtut jäid varjutama valusad vigastused

09:40

TÄNA OTSE | Kaldvee ja Lill lähevad MM-il vastamisi Uus-Meremaaga

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

23.04

Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

21.04

Mart Parind: Venemaa kaotus malemaailmas on märgiline

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

14.04

Vehklemisliidu president Perling: jaanipäevaks on juba parem kui täna

13.04

Põhjaranniku peatoimetaja: jäähoki ühendab Narvas ja Kohtla-Järvel inimesi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

25.04

Norstati küsitlus: inimesed eelistavad EOK presidendina Noolt Kaljulaidile

25.04

Kaldvee ja Lill lõpetasid MM-i avapäeva tähtsa võiduga Uuendatud

25.04

Püssist põgenesid kõige kaugemale Mihkel Paal ja Toomas Unt

25.04

Pisarais Swiatek jättis Madridis mängu pooleli

25.04

Snuukri MM-il selgus esimene veerandfinalist

25.04

Ogier'l on Kanaaridel enne otsustavat päeva Solbergi ees väike edu Uuendatud

25.04

Bayern pööras teisel poolajal 0:3 kaotusseisu võiduks

24.04

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

24.04

EOK erakorralisele üldkogule on registreerunud pea 100 liiget

25.04

Paide krooniti 1500 pealtvaataja ees korvpalli esiliiga võitjaks

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo