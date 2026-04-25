Saalihokipealinn Jõgeva: saame Lätis tugevaid mänge, aga neid võiks olla rohkem

Jõgeva Tähe meeskond tähistas reede õhtul lõppenud finaalseeria järel klubi ajaloo 13. saalihoki Eesti meistritiitlit, võites kuldmedalid aastase pausi järel. Jõgeval on saalihoki püsinud aastakümneid au sees. Tähe on meie läbi aegade edukaim saalihokiklubi, kelle tegevuse ja tugevuse taga on kohalik kogukond.

"13 aastat ei ole kodus võitnud, ju siis pidime ootama. 13 on siis meie jaoks mingi õnnenumber," rääkis Jõgeva SK Tähe/Olivia eestvedaja Marko Saksing ERR-ile. "Rahvas tuli kaasa ja mul pole sõnu - tahan kõiki tänada, kes on klubi aidanud. Meie jaoks on see nii suur asi. Meeskond, nende pereliikmed, elukaaslased, emad-isad, naised - see kogukond, mis täna saali tuli, on super."

"Jõgeva on saalihoki pealinn. Selles ei kahtle mitte keegi," kinnitas klubi peatreener Rainer Kalde. "See töö, mis siin on tehtud läbi aastate ja ligemale 30 aastat, on toonud Eesti koondisele ja rahvusvahelisele tasemele palju mängijaid. See kool on olemas, kõik on olemas.

Klubi eestvedaja Marko Saksingu sõnul on klubi soov ka edaspidi kasvatada koondisele häid mängijaid ja hoida kohalikud noored spordi juures. "Eks me tahame edasi mängida heal tasemel. Siit tuleb ju Eesti koondisele mängijaid. Ega me muidu seal Lätis ei mängiks," tõdes Saksing. "Sellepärast mängime ja sõidame neid kilomeetreid tohutult maha - 45 mängu sel hooajal."

Tasavägises finaalseerias alistas Tähe mängudega 3-1 Sparta ehk viimaste aastate tugevaima koduse konkurendi. "Meie oleme Eesti saalihokis praegu need tippklubid, kes omavahel igal aastal parimat selgitavad. Peame ikkagi otsima, et meie klubidel oleks väljundit. Peame seda otsima palju Eesti-Läti ühisliigast, et saaksime mängida Läti tippmeeskondadega. Läti liiga on maailmas tugevuselt neljas-viies ja sealt saame neid mänge, aga neid võiks olla igapäevaselt rohkem," sõnas Kalde.