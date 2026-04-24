Jõgeva Tähe krooniti kodupubliku ees Eesti saalihokimeistriks

Autor/allikas: Jõgeva Spordiklubi Tähe/Facebook
Saalihoki Eesti meistrivõistluste finaalseeria neljandas mängus alistas Jõgeva SK Tähe / Olivia reedel 9:4 tiitlikaitsja Sparta Team Automaailma ning tagas sellega meistritiitli.

Jõgeva tegi ligi pooletuhande koduse pealtvaataja ees suure vahe sisse kohe mängu alguses, kui Markus-Lion Räitsak, Karl-Eerik Kukk, Rasmus Randoja ja Artur Okružko viisid nad vähem kui kümne minutiga 4:0 juhtima.

Jõgeva jätkas domineerimist ja läks hiljem ette ka 9:1, Kukk viskas kokku viis väravat ning andis ka ühe resultatiivse söödu. Sparta viskas kolm väravat mängu viimase kümne minutiga, nende poolelt tegid skoori Rene Kärner, Stenver Savi, Morten Talviste ja Kaspar Kallion.

Jõgeva ja Sparta olid sel aastal ka ainsad meistriliigas mänginud meeskonnad. Eelmisel aastal krooniti Eesti meistriks Sparta, tunamullu Jõgeva.

