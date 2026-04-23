Poksitreener: Vinogradov on õudselt töökas ja võitleja hingega

Matš peeti Kariibi meres asuva Dominikaani Vabariigi pealinnas Santo Domingos. Koht polnud juhuslik – Eestist pärit Vinogradovi viis siit kaugele armastus ja nüüd elab ja treenibki ta just Dominikaani Vabariigis.

Profikarjääri esimene matš oli tõesti lühike. Täpse vasturünnakuga õnnestus Vinogradovil vastane nokauteerida juba avaraundi alguses. Eesti poksikoondise endine peatreener Artur Sinilill ütles Vikerraadiole, et Vinogradov nägi end juba noores eas profipoksijana.

"Vaatasin matši, suhteliselt lühike ja täpse tabamusega lõppes. Raske hinnata tema vormi, aga teda teades, on ta väga töökas sportlane ja loodame, et tal läheb ka edaspidi hästi," ütles Sinilill. "Ta on õudselt töökas ja tahet on, võitleja hingega. Suurema osa, mis ta hetkel saavutanud on, on ta saavutanud suure tööga. Kõva võitleja ja kõva tahtega poksija."

Hoolimata oma noorest east on Vinogradov poksiga seoses pidanud juba üle elama ühe väga karmi momendi. Viis aastat tagasi toimunud noorte MM-il nokauteeris Vinogradov oma Jordaaniast pärit vastase nii õnnetult, et 18-aastane poksija suri kümme päeva hiljem haiglas.

Oluline on aga märkida, et jordaanlasest vastane oli juba enne kohtumist saanud peapõrutuse. Poksima minemine ei olnud Jordaania noormehe poolt selles olukorras ühtegi pidi vastutustundlik.

Sinilill tõdes, et õnneks on Vinogradov väga traagilisest juhtumist ise suutnud välja tulla. "Tundub küll, et see tema tulevikku väga oluliselt ei mõjutanud. Saades teada tegeliku põhjuse, miks nii läks, siis ta sai aru, et tema süüd seal nii palju ei ole," ütles treener.