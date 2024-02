Eesti poksijad püüavad Itaalias olümpiapiletit

Eesti läheb poksi eelviimasele OM-kvalifikatsiooniturniirile nelja mehega. Suurima üllatusena ei pääsenud koondisse Stiven Aas, kes jäi mullu Euroopa mängude vaid ühe võidu kaugusele olümpiapääsmest.

Kehakaalus kuni 86 kilo nüüd Eesti meistriks tulnud Aas ei suutnud piisavalt kaalu langetada, et võistelda olümpiakvalifikatsiooni kategoorias kuni 80 kg seas, kus Eesti meistriks tuli Anton Vinagradov, kes läheb olümpiapääset püüdma. Kui Vingradov Itaalias olümpiakohta ei teeni, siis saab Aas veel võimaluse pürgida mai lõpus Tais peetavale viimasele Pariisi mängude kvalifikatsiooniturniirile.

"See on meil kokku lepitud, et viimase võimaluse ikka anname. Kui nüüd Anton Vinagradov juhuslikult selles kaalukategoorias seda piletit ei võta, siis on vaba koht ja korraldame enne viimast kvalifikatsiooni neile omavahelise sparringu, et kes siis selle võidab, see sõidab viimasele kvalifikatsiooniturniirile," selgitas poksikoondise peatreener Artur Sinilill.

Lisaks Vinagradovile lähevad märtsi alguses olümpiapääset püüdma Allan Morozov, kes võistleb kehakaalus kuni 57 kg ning vennad Semjon ja Pavel Kamaninid. Semjon püüab olümpiapiletit 63 ja Pavel 71 kilo kaaluvate meeste seas.

"Eesti meistrivõistlused toimusid üldise treeningbaasi pealt. Praegu otsime sparringpartnereid juurde ja siis läheme laagrisse. Viimase lihvi anname veeburari lõpus Itaalias treeninglaagris, kus on kohal koondised üle maailma. Nad tulevad Euroopasse, et samuti osaleda OM-kvalifikatsioonil, mis toimub ka Itaalias," ütles Sinilill.

Sinilille sõnul on kõik neli välja valitud poksijat viimase poole aasta jooksul saanud häid sparringuid rahvusvahelistes laagrites. "Seal on poksitud ja sparringut tehtud olümpiavõitjate ja maailmameistritega. Nad saavad ise ka aru, et palju tööd on veel vaja teha, et päris tippu jõuda. Suurt hüppelist arengut pole veel ilmnenud. Kõik on stabiilses vormis ja eraldi kellelegi panust täna panna on väga keeruline."

Milanos toimuval kvalifikatsiooniturniiril on olümpiapileti võitmiseks vaja jõuda poolfinaali.

Eesti meistrivõistluste tulemused:

Mehed



54 kg

1. Jack Koemets Ring

60 kg

1. Nikolai Tšaškin J-B

2. Allan Morozov OMK

3. Maksim Tsvetkov J-B

63,5 kg

1. Mark Andreev PSK

2. Nikolai Zaitsev ATP

3. Aleksandr Mokan Loit

67 kg

1. Joosep Palm PKKalev (AA)

2. Artur Tomchuk Sofron

3. Vitali Nikolajev OMK

71 kg

1. Makar Vdovitsenko OMK

2. Maksim Ljubimov J-B

3. Oleksandr Mistiuk PKKalev (SM)

3. Artjom Spatar PSK

75 kg

1. Pavel Kamanin PSK

2. Rodion Ippolitov Sil-Kalev

3. Dmitri Kirjuhhin ATP

3. Konstantin Uskov Kontakt

80 kg

1. Anton Vinogradov PSK

2. Leon Kermas PKKalev (RL) I

86 kg

1. Stiven Aas J-B

2. Artur Andreev PSK

92kg

1. Martin Mikitjanski Sofron

2. Vladislav Anufriev Box-En

3. Jevgeni Buslavski K-L

+92 kg

1. Madis Hiiet PKKalev (KA)

2. Roman Rajevski Valga

3. Viktor Vaskov PKKalev (MV)

3. Erno Rohtoja Sirge

Naised

54 kg

1. Karin Altnurm Dünamo

57 kg

1. Angelina Zdanova OMK

60 kg

1. Polina Golubeva KrH

63 kg

1. Karavaeva Anastasia ATP

66 kg

1. Kristina Zamahhova KrH

81 kg

1. Maria Kristiina Prass TÜASK