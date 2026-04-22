VIDEO | Eesti poksija võitis profidebüüdi kiire nokaudiga

Anton Vinogradov
Anton Vinogradov Autor/allikas: Aleksandr Abrosimov
Eesti poksija Anton Vinogradov alustas oma profikarjääri võimsa võiduga, nokauteerides Dominikaani Vabariigist pärit vastase juba kohtumise esimeses raundis.

Matš lõppes peaaegu kohe pärast algust. Vinogradov tabas vastast täpse vastulöögiga, mille järel Dominikaani poksija kukkus nokauti. Kohtunik peatas fikseeris koheselt nokaudi.

See kohtumine oli Vinogradovi esimene professionaalne võitlus pärast tema karjääri amatöörpoksis. Debüüt kujunes äärmiselt veenvaks – võit saavutati ühe täpse löögiga, mis näitas Eesti poksija jõudu, reaktsiooni ja suurepärast ajastust. Sportlase meeskonna sõnul tähistab üleminek profipoksi uut etappi tema karjääris ning lähiajal on plaanis järgmised rahvusvahelised kohtumised.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

