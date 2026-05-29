X!

Flora alistas penaltiterohkes mängus Nõmme Unitedi

Premium liiga
Rauno Sappinen.
Rauno Sappinen. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Tallinna Flora alistas jalgpalli Premium liiga 14. vooru avakohtumises võõrsil Nõmme Unitedi 4:0.

Peakohtunik määras Flora kasuks koguni neli penaltit, millest kolm lõid florakad edukalt väravasse. Vladislav Kreida soorituse suutis Unitedi puurilukk Georg Mattias Lagus tõrjuda, kuid Rauno Sappinen realiseeris mõlemad enda löögid ja hiljem oli täpne ka Tony Varjund. Kohtumise lõppseisu vormistas teise poolaja kuuendal üleminutil kauglöögist Sander Tovstik.

Kuuenda järjestikuse võidu teeninud Flora asub liigatabelis 27 punktiga kolmandal real. Neist kuue punkti kaugusel on FCI Levadia ja ühe punktiga edestab Nõmme Kalju. United on 13 punktiga kaheksas.

Laupäeval lähevad omavahel vastamisi Pärnu Vaprus - Nõmme Kalju, Harju Laagri - Narva Trans ning Tartu Tammeka - FCI Levadia. ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel saab kaasa elada kell 14.30 algavale Vapruse ja Kalju kohtumisele.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga uudised

29.05

Flora alistas penaltiterohkes mängus Nõmme Unitedi

24.05

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

20.05

VIDEO | Kuressaare lõi Unitedile kaks väravat

20.05

Kuressaare teenis hooaja neljanda võidu, Paide libastus Transi vastu

17.05

Levadia võttis võidu, Paide lõpetas üheksakesi

17.05

VIDEO | Paide - Levadia mängu esimene pooltund tõi neli väravat

17.05

FC Flora lõpetas peasponsoriga lepingu

16.05

Flora võitis viienda mängu järjest

15.05

Tammeka pikendas kodupubliku ees võiduseeria kolmele mängule

13.05

Kehvas seisus Narva Trans lubab publiku tasuta staadionile

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

29.05

Flora alistas penaltiterohkes mängus Nõmme Unitedi

29.05

Djokovic mängis edu maha ja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist

29.05

Ujumistalent Randväli vaatab USA poole: Inglismaa on prooviperiood selleks

29.05

ETV spordisaade, 29. mai

29.05

Dorbek: Tartu oli meistritiitli välja teeninud

29.05

Kuusmaa: kodusaali atmosfäär andis meestele 20 punkti juurde

29.05

Tallinna ja Tartu korvpallifännid elasid kogu hingest omadele kaasa

29.05

Tartu Ülikool tuli Eesti korvpallimeistriks Uuendatud

29.05

Meeste võrkpallikoondis kaotas kontrollmängus kindlalt Soomele

29.05

Kuss teenis Girol esimese etapivõidu

29.05

"Spordipühapäev" vaatab tagasi Kalevi ja Cramo pikaajalisele koostööle

29.05

Mätik kogus Pro Touri tiimi sõitjatelt väärtuslikku kogemust

29.05

Mourinho sidus end Realiga kolmeks aastaks

29.05

Türki siirdunud Teppan: klubi on üle pika aja taas valmis investeerima

29.05

Täht koondisesuvest: võidul on nüüd hoopis teine tähendus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo