Flora alistas penaltiterohkes mängus Nõmme Unitedi

Peakohtunik määras Flora kasuks koguni neli penaltit, millest kolm lõid florakad edukalt väravasse. Vladislav Kreida soorituse suutis Unitedi puurilukk Georg Mattias Lagus tõrjuda, kuid Rauno Sappinen realiseeris mõlemad enda löögid ja hiljem oli täpne ka Tony Varjund. Kohtumise lõppseisu vormistas teise poolaja kuuendal üleminutil kauglöögist Sander Tovstik.

Kuuenda järjestikuse võidu teeninud Flora asub liigatabelis 27 punktiga kolmandal real. Neist kuue punkti kaugusel on FCI Levadia ja ühe punktiga edestab Nõmme Kalju. United on 13 punktiga kaheksas.

Laupäeval lähevad omavahel vastamisi Pärnu Vaprus - Nõmme Kalju, Harju Laagri - Narva Trans ning Tartu Tammeka - FCI Levadia. ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel saab kaasa elada kell 14.30 algavale Vapruse ja Kalju kohtumisele.