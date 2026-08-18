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Eesti Jalgpalli Liit karistas Tallinna JK Legioni väljakult lahkumise eest

Jalgpall
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Norra
Jalgpalli MM-valikmäng Eesti - Norra Autor/allikas: Sergei Stepanov / ERR
Jalgpall

Eesti Jalgpalli Liidu distsiplinaarkomisjon karistas Tallinna JK Legioni seoses 15. augustil peetud Esiliiga B kohtumisega Tartu JK Tammeka U-21 vastu, mille Legion 68. minutil pooleli jättis ja väljakult lahkus.

Distsiplinaarkomisjon määras kohtumise tulemuseks 0:3 Tartu JK Tammeka U-21 kasuks. Kõik Tammeka poolt mängus löödud väravad ja mõlema võistkonna distsiplinaarkaristused jäävad kehtima.

Legioni treenerit Mihhail Artjuhhovit karistati viiemängulise keeluga võistkonda juhendada ja esindada. Lisaks peab Legion tasuma 2000 euro suuruse rahatrahvi.

Eesti Jalgpalli Liit algatas Legioni käitumise tõttu distsiplinaarmenetluse ning komisjon langetas otsuse teisipäeval, 18. augustil.

 Otsuse saab seitsme päeva jooksul edasi kaevata EJL-i apellatsioonikomisjonile, välja arvatud juhul, kui tegemist on kuni 499 euro suuruse trahvi või kuni kahe mängu pikkuse keeluga. Apellatsioonikomisjoni otsus on lõplik.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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