Väike-Maarjas tähistati Georg Lurichi 150. sünniaastapäeva

Foto: Kuvatõmmis/ETV
Täna, 22. aprillil on Eesti ühe tuntuma maadleja Georg Lurichi 150. sünni-aastapäev. Lurichi sünnipaigas Väike-Maarjas peeti sel puhul konverentsi ja Eesti Pank esitles Lurichile pühendatud meenemünti.

Lurich sündis Väike-Maarjas 22. aprillil, vana kalendri järgi 10. aprillil 1876. Väike-Maarja seltsimajas peetud mälestuskonverentsil rääkisid sporditegelased, et Georg Lurich saavutused tõid talle rahvusvahelise edu ja tuntuse. Mitmekülgselt andekas rammumees oli ka Eesti kultuurisaadik ja tervislike eluviiside propageerija. Lurichi pärand on mõjutanud paljusid.

"Eesti maadluse suurkujud eesotsas Georg Lurichiga on andud minu jaoks Eestile nii suure maadlustähenduse. Maadlusjuured on Eesti ajalukku nii kõvasti põimunud, et see oli võib-olla see, mis andis minule selle jõu valida just maadlus enda alaks," sõnas tiitlivõistlustelt seitse medalit võitnud Epp Mäe.

Georg Lurich on au sees ka Väike-Maarja Gümnaasiumis, kus igal aastal korraldatakse tema nimelist jooksu. Mida teavad kohalikud noored Georg Lurichist? "Ta oli tugev ja ta on kindlasti kõigile eeskujuks enda elustiiliga. Ja temalt on väga palju õppust võtta," ütles Väike-Maarja Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Eliise Joonas.

Kauane spordiajakirjanik Raul Rebane peab suureks imeks, et 150 aastat tagasi sündis Väike-Maarjas nii erakordne inimene nagu Georg Lurich, kes oli paljudes asjades esimene või omast ajast ees.

"Tõstjana, maadlejana maailma esimene, esimene spordiintellektuaal kogu maailmas, teoreetik. Selle omaaegsete jõumeeste jälg elab ju edasi nendes väga paljudes olümpiamedalites, Palusalus, Kotkas, kelles kõigis veel. Nii et – Lurich elab," rääkis Rebane.

Eesti Pank esitles Väike-Maarjas ka Lurichile pühendatud hõbedast meenemünti "Ilmameister Georg Lurich 150". Omniva andis välja Lurichile pühendatud margiploki.

Toimetaja: Henrik Laever

