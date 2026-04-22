Real lihvis Mbappe ja Viniciuse kauglöökidega Barcelona edu väiksemaks

Kylian Mbappe, Jude Bellingham ja Vinicius Junior Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Madridi Reali jalgpalliklubi teenis Hispaania kõrgliigas võidulisa, kui alistas kodupubliku ees Deportivo Alavesi. LaLiga tipus jätkab Barcelona, kelle edu Reali ees on kuus punkti.

Real läks kohtumist 30. minutil, kui Kylian Mbappe kauglöök vastase kaitsjast rikošeti võttis ja väravas lõpetas. Poolajapausile mindi võõrustaja eduseisul ning edu kahekordistus 50. minutil, mil Vinicius Junior samuti kauglöögi teele saatis ja palli suurepäraselt posti kõrvale paigutas.

Alaves sai kolmandal üleminutil veel auvärava ning kõik kolm tabamust tulid karistusalast väljaspool, Toni Martinez saatis madala kauglöögi ukrainlase Andrii Lunini seljataha, kuid Real realiseeris sellegipoolest 2:1 võidu.

23. võidu teeninud Real on kogunud sel hooajal 73 punkti ning jätkab teisel tabelireal. Vahe Barcelonaga (79 p) vähenes küll kuuele punktile, aga Barca peab oma 32. mängu kolmapäeva hilisõhtul, kui võõrustatakse kuuendal positsioonil asetsevat Celta Vigot (44 p). Meistrite liiga kohtadel jätkavad veel Villarreal (61 p) ja Madridi Atletico (57 p), viiendal kohal on Real Betis (49 p).

Kõik tiimid peavad 38 kohtumist.

Teised tulemused:
Girona - Betis 2:3
Bilbao Athletic - Osasuna 1:0
Mallorca - Valencia 1:1

Real lihvis Mbappe ja Viniciuse kauglöökidega Barcelona edu väiksemaks

