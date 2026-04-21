Lehis: kui pjedestaalilt maha astud, läheb töö edasi

Ungaris toimunud epeevehklemise GP-etapi võitnud ning ühtlasi maailma edetabeli esimeseks naiseks tõusnud Katrina Lehis rääkis ETV saates "Ringvaade", et saavutuste üle tuleb osata rõõmu tunda, aga neil ka mitte liiga kaua peatuda.

Lehis tuli finaalis ungarlanna Eszter Muhari vastu välja raskest seisust, kui tegi seisul 5:10 ülejäänud kaheksast torkest seitse ning teenis 12:11 võiduga ka GP-etapi esikoha. Eelmise võidu Grand Prix' turniiridel saavutas Lehis neli aastat tagasi Dohas.

"Rõõmu tuleb tunda, kui midagi läheb hästi!" tõdes Lehis teisipäeval "Ringvaates" rääkides. "Rõõm on see hetk, kui astud pjedestaalile. Kui sealt maha astud, läheb töö edasi, järgmised võistlused vaatavad otsa. Kui jääd rõõmu sisse kinni, ei pruugi järgmine võistlus hästi välja tulla."

Budapesti GP-etapi võidust piisas Lehisele maailma edetabelis kolmandalt kohalt esimeseks kerkimiseks. "Üldedetabeli seis võib iga võistlusega muutuda, see oli minu jaoks pigem üllatus, et esinumbriks tõusin. Ma ei arvanud, et isegi võidu korral võib punktide vahe niimoodi mängida, aga mõlemad on olulised: võit on ikkagi võit, ma ei olnud ammu võitu maitsta saanud!" naeris Lehis.

Lehise sõnul oleks hooaeg esinumbrina lõpetada võimsaks saavutuseks, kui loorberitele puhkama ei saa jääda. "See on omamoodi uhke tunne, lõpetada hooaeg maailma esinumbrina. Ma tean aga väga hästi, mis on vehklemine ja tuleb vaikselt hakata seda tulemust unustada," tõdes individuaalne olümpiapronks.

Eesti naiste epeekoondist on poolteist kuud juhendanud Lehise individuaalne treener Nikolai Novosjolov. "Pinged eelmise peatreeneriga [Kaido Kaabermaga] kadusid pärast seda, kui ta ära läks; pärast seda olime pikalt ilma juhendajata. Nikolai oli igal võistlusel kaasas ja aitas, kui oli vaja, tema tugi oli juba siis olemas, aga ametlikult tegime ise otsuseid. Me saime väga hästi hakkama. Mingeid pingeid ei ole, teeme trenni, teeme tööd tiitlivõistluste nimel," kinnitas Lehis.

Lehise sõnul on Novosjolov nõudlik treener. "See mäng, mida mängime, on ka nõudlik. Teistmoodi ei saagi. Me oleme täiskasvanud sportlased, ta arvestab isiklike iseärasustega. Ta on väga arvestav sellega, et intensiivsel perioodil on vaja korraks ka aeg maha võtta, vehklemisest võib-olla hoopis kuskile mujale astuda. Ta oskab neid asju väga hästi näha ja ajastada," lisas maailma esinumber.