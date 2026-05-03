Tiitlivõistlusteks valmistuv Embrich: tunnen, et kogu aeg on midagi puudu

Pikas perspektiivis pingi kasvamist ootav Eesti epeenaiskond püüab pooleteise kuu jooksul jõuda hooaja parimasse vormi, et võidelda siis medali eest nii Euroopa- kui maailmameistrivõistlustel.

Haapsalus reedel Eesti meistrivõistlustel hõbeda võitnud 18-aastane Eliisa Kikerpill pääses märtsis Kasahstanis toimunud MK-etapil epeenaiskonna pingile. Veebruaris koondise peatreeneriks kinnitatud Nikolai Novosjolov otsib vägeva trio Katrina Lehis, Irina Embrich ja Julia Beljajeva kõrvale tugevaid noori.

"Juba sel hooajal tahtsin kaasata rohkem noori, aga kuna ma tulin hooaja keskel või isegi sinna lõpupoole, siis ei saanud kohe rakendada, sest noortel on omad plaanid ja oma kalender," tõdes Novosjolov ERR-iga rääkides. "Nad alles paar päeva tagasi tulid U-23 EM-ilt, et ka neil on tihe graafik."

Esmakordselt Eesti meistriks tulnud 17-aastane Julia Trynova võitis veebruaris juunioride EM-il nii individuaalse kui naiskondliku pronksi. Haapsalust pärit vehkleja loodab jõuda ka täiskasvanute koondisse. Epeenaiste jooksvas edetabelis on ta neljandal kohal.

"Muidugi see motiveerib mind. Kui ma suudan end edetabelis kolme sekka tõsta, siis see on suurepärane," ütles Trynova. "Ma kindlasti hakkan järgmisel hooajal käima rohkem rahvusvahelistel täiskasvanute võistlustel. Ma olen kindlasti ülimalt motiveeritud, et kunagi ka sinna tippu jõuda."

Juuni kolmandal nädalal ootab Eesti epeenaiskonda EM Prantsusmaal ja juuli lõpu poole MM Hong Kongis. Tiitlivõistluseks tahab peatreener tuua tiimi ka neljanda naise.

"Ma olen neljanda peale mõelnud ja olen ka omas peas ära selekteerinud," kinnitas Novosjolov. "Ma tahan arvestada neljanda liikmega. Küsimus on selles, kas ta on heas vormis võistlusteks ja kuidas alaliit sellele reageerib, et kas kinnitab või mitte."

Järgmisel MK-etapil mai kolmanda näda lõpus Prantsusmaal saab naiskonnaga võimaluse Veronika Zuikova. Epeenaiskonna kogenuim liige Irina Embrich loodab, et on EM-iks vaimselt värskem.

"Ma ei saa öelda, et hooaeg on olnud väga kerge. Vastupidi, ma tunnen, et midagi on kogu aeg puudu," tunnistas Embrich. "Ma arvan, et tiitlivõistlusteks on ennast vaja ka vaimselt ette valmistada, sest see on meie jaoks kõige tähtsam start. Mina annan edast kõik, et leida seda paremat vormi."

Sel hooajal MK-etappidel esimese, kolmanda ja kaheksanda koha saanud epeenaiskonnal on tiitlivõistlusteks Novosjolovi sõnul selge siht: medal.

"Me tegelikult mõtlemegi väga suurelt. See ongi peamine eesmärk. Nii naiskond kui mina oleme väga näljased, et medalit tahaks väga saada. Muret tekitab natukene see, et hooaeg algas suurepäraselt, aga nüüd oleme oma positsioonid maha mänginud. Põhifookus on sellel, et õigel ajal olla jälle tipus," kinnitas ta.

Maailma edetabelis on epeenaiskond praegu kaheksandal kohal. .