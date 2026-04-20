X!

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

Foto: SCANPIX/EPA
Epeevehklemise Grand Prix turniiri võitnud Katrina Lehis tõusis värskes maailma edetabelis esimeseks. GP-turniiridel saavutas Lehis karjääri teise võidu.

Lehis näitas Budapestis toimunud GP-etapil imetlusväärset tahtejõudu ning oskust rasketest olukordadest võitjana välja tulla. Kuuest võidukast matšist viis olid väga tasavägised. Poolfinaalis alistas Lehis Pariisi olümpiamängudel hõbemedali võitnud prantslanna Auriane Mallo-Bretoni 15:13.

"Võidelda tuleb alati. Võitlus on ikkagi igal turniiril, olenemata sellest, kas tuleb nii hea tulemus või ei tule," rääkis Lehis ERR-ile. "Eile (pühapäeval - toim.) oli natukene vastuoluline päev. Hommikul oli keeruline, pigem tundsin ennast halvasti ega osanud midagi oodata, aga samas see võib-olla võttis pinget maha. Teadsin, et mul ei ole hea enesetunne, aga lähen ja võitlen ning eks paistab, mis tuleb. See aitas matšides taha jäädes rahulikku meelt ja kainet pead hoida."

Finaalis tuli vastaseks kodupubliku ees vehelnud Eszter Muhari. Lehis oli ungarlanna vastu kaotusseisus 6:11, kuid suutis viie järjestikuse torkega viia matši lisaajale ning võita 12:11.

"Kui oled kaotusseisus, siis tekib see tunne, et mul ei ole enam midagi kaotada ja pean proovima midagi teistmoodi teha, sest kui jätkan samamoodi ega ürita midagi muuta, siis see seis jääbki selliseks. Mina ise mõtlen selliselt, et hoida eduseisu on natukene keerulisem kui olla see, kes nii-öelda tagant tuleb, sest mina kogu aeg otsin ja nuputan. Et pean leidma viisi, kuidas järele tulla. See, kes ees on, tema peab suutma seda seisu hoida. See on väga paljuski mentaalne mäng sellistel hetkedel ja on huvitav aspekt vehklemise juures, et suur-suur osa sellest taandub lõppkokkuvõttes mentaalsusele," selgitas Lehis.

Lehise sõnul oli eduka turniiri aluseks tugev füüsiline vorm. "Füüsiline vorm on väga oluline, kui tahta sellist pikka päeva vastu pidada. Olime saalis kell 8 hommikul ja minul ei olnud esimese ringi matši, vaid minu matš algas kell 10. Need, kes seal varem alustasid, olid veel varem saalis. Päev oli väga pikk ja finaali algus hilines ka. Saalist sain ära veidi enne kella 22. Füüsiline vorm on kindlasti väga oluline ja eilse põhjal ütleks, et on hea, aga see vajab pidevat tööd ja hoidmist. Niipea, kui sellega ei tegele, siis seda päeva vastu ei pea."

Eelmise võidu Grand Prix turniiridel saavutas Lehis neli aastat tagasi Dohas. Võiduga Budapestis tõusis Lehis maailma edetabelis kolmandalt kohalt esimeseks. "Kõlab hästi! Mulle tuli see natukene üllatusena. Turniiril ma selle peale ei mõelnud, aga see on muidugi väga positiivne," sõnas Lehis.

