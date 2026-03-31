Novosjolov: organisatoorset jama on olnud tunduvalt rohkem kui sisulist tööd

Kusjuures neljast matšist võideti koosseisus Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Eliisa Kikerpill (ei pääsenud kordagi rajale) vaid üks, kaheksandikfinaal neutraalseis rõivais venelannade vastu torgetega 37:30. "Miinimum sai täidetud, aga küsimusi oli ikkagi päris palju," sõnas Novosjolov telefonitsi Õhtulehele. "On selgelt näha, et naiskonnal on väsimus, kuid nüüd tuleb selgeks saada, millest on see tingitud."

Alaliidu juhatus valis Novosjolovi naiskonna etteotsa 10. veebruaril, kuid sisuline töö algas märtsis, kui uudist ka avalikkusega jagati. "Mitteametlikult olen juba üle aasta võistkonnaga kaasas olnud ja [võistlustel] paberitega tegelenud," lisas ta.

Märtsis oli naiskonnal nädalane ühislaager Tartus. "Jääksin enda [senise töö] osas kriitiliseks. Liiga vähe on olnud sisulist tööd, organisatoorset jama on olnud tunduvalt rohkem. Seda peame kindlasti parandama," osutas Novosjolov.

Loe pikemalt Õhtulehest.