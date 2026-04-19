Finaalis raskest seisust välja tulnud Lehis võitis GP-etapi

Individuaalne olümpiapronks Lehis alustas põhiturniiri raske võiduga, kui oli avaringis kohalikust Tamara Gnamist üle 14:13. Teises ringis alistas ta 18-aastase Ukraina vehklemise tulevikutähe Emili Konradi 15:13 ning sai siis kaheksandikfinaalis ka ühe kergema võidu, kui seljatas teise ungarlanna Emma Borsody 15:7.

Veerandfinaalis tuli Lehise vastaseks šveitslanna Angeline Favre ja selle matši võitis eestlanna 15:12. Sealjuures juhtis Lehis 8:4, Favre tegi järgmised kuus torget, aga seisul 10:12 lõpetas Lehis matši viie järjestikuse torkega.

Poolfinaalis läks Lehis vastamisi Auriane Mallo-Bretoniga, Pariisi olümpial kaks hõbedat võitnud prantslannaga. Matši alguses oli Lehis kolmetorkelises kaotusseisus, ent jõudis viigini ja tegi matši kaks viimast torget, võites 15:13.

Finaalis jäi Lehis olümpiapronksist ungarlanna Eszter Muhari vastu 5:10 kaotusseisu, aga suutis selle kahandada 10:11 peale ning siis kuus sekundit enne normaalaja lõppu viigistada. 14 sekundit pärast lisaaja algust tegi eestlanna otsustava torke ning teenis 12:11 võiduga nii ka GP-etapi võidu.

Teine põhiturniiril võistlustules olnud Eesti vehkleja Irina Embrich jäi avaringis 12:15 alla prantslannale Camille Nabethile.