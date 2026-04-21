Laidy Proosväli võitis Hispaanias ultrajooksu
Laidy Proosväli saavutas nädalavahetusel võidu Hispaanias toimunud ultrajooksul "Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada".
64 km pikkusel ja umbes 3300 tõusumeetriga maastikuultral sai Laidy Proosväli naistest esikoha ajaga 9:28.42. Absoluutarvestuses suutis teda edestada vaid kaheksa meest.
Naistest teisena lõpetanud Hispaania esindajat Laura Frances San Martinit edestas eestlane 45 minutiga.
Eestlastest olid rajal ka Andres Pae ja Sven Liivand, kes said ajaga 10:54.56 ja 11.15.46 49 osaleja seas vastavalt 25. ja 28. koha.
Ultrajooks "Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada" toimus sel aastal 14. korda.
