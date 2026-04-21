Laidy Proosväli võitis Hispaanias ultrajooksu

64 km pikkusel ja umbes 3300 tõusumeetriga maastikuultral sai Laidy Proosväli naistest esikoha ajaga 9:28.42. Absoluutarvestuses suutis teda edestada vaid kaheksa meest.

Naistest teisena lõpetanud Hispaania esindajat Laura Frances San Martinit edestas eestlane 45 minutiga.

"Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada" naiste esikolmik. Autor/allikas: Erakogu.

Eestlastest olid rajal ka Andres Pae ja Sven Liivand, kes said ajaga 10:54.56 ja 11.15.46 49 osaleja seas vastavalt 25. ja 28. koha.

Ultrajooks "Ultra Trail Muntanyes Costa Daurada" toimus sel aastal 14. korda.