Medalita jäänud Aktas: see motiveerib mind rohkem trenni tegema

"See EM oleks võinud paremini minna kui eelmine. Seekord ma ei pidanud finaalplokke tribüünilt vaatama, vaid sain ise maadelda. Ütleme nii, et emotsioon praegu ei ole kõige parem, aga mis teha," rääkis Aktas.

"Noh see medal jääb ikka väga kripeldama, et sellest on ikka päris raske üle saada, aga eks see motiveeribki mind rohkem trenni tegema ja veel paremaks saama," lisas ta.

Treener Egert Ehari jääb 18-aastase hoolealuse viienda kohaga rahule. Tema sõnul teeb olukorra kibedaks asjaolu, et veerandfinaalis alistas Aktas valitseva Euroopa meistri, pronksi võitnud prantslanna Romane Dicko, ent pjedestaalile siiski ei jõudnud.

"Ta on tuttav nende vastastega, et nendega on laagris maadeldud. Me teame, kuidas nad maadlevad, mida Emma peab tegema ja eelmistes matšides tulid tal kõik asjad hästi välja, aga pronksimatšis ei suutnud ta oma taktikat täita ja seetõttu Emma ei saanud oma tugevaid külgi välja tuua. Sealt jäigi puudu," selgitas Ehari.

Raskekaalu Euroopa meistriks tuli Raz Hershko Iisraelist, hõbeda teenis Aktase poolfinaali vastane prantslanna Lea Fontaine. Pronksid võitsid Dicko ja itaallanna Asya Tavano.