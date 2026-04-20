Medalita jäänud Aktas: see motiveerib mind rohkem trenni tegema

Judo
Foto: Kuvatõmmis/ERR
Gruusias toimunud judo Euroopa meistrivõistlustelt saabus koju viienda kohaga Emma-Melis Aktas. Turniiril sai ta kaks võitu ja kaks kaotust.

"See EM oleks võinud paremini minna kui eelmine. Seekord ma ei pidanud finaalplokke tribüünilt vaatama, vaid sain ise maadelda. Ütleme nii, et emotsioon praegu ei ole kõige parem, aga mis teha," rääkis Aktas.

"Noh see medal jääb ikka väga kripeldama, et sellest on ikka päris raske üle saada, aga eks see motiveeribki mind rohkem trenni tegema ja veel paremaks saama," lisas ta.

Treener Egert Ehari jääb 18-aastase hoolealuse viienda kohaga rahule. Tema sõnul teeb olukorra kibedaks asjaolu, et veerandfinaalis alistas Aktas valitseva Euroopa meistri, pronksi võitnud prantslanna Romane Dicko, ent pjedestaalile siiski ei jõudnud.

"Ta on tuttav nende vastastega, et nendega on laagris maadeldud. Me teame, kuidas nad maadlevad, mida Emma peab tegema ja eelmistes matšides tulid tal kõik asjad hästi välja, aga pronksimatšis ei suutnud ta oma taktikat täita ja seetõttu Emma ei saanud oma tugevaid külgi välja tuua. Sealt jäigi puudu," selgitas Ehari.

Raskekaalu Euroopa meistriks tuli Raz Hershko Iisraelist, hõbeda teenis Aktase poolfinaali vastane prantslanna Lea Fontaine. Pronksid võitsid Dicko ja itaallanna Asya Tavano.

Toimetaja: Henrik Laever

viimased uudised

20.04

Glinka piirdus ühe mänguga

20.04

Maineka Laureuse auhinna pälvisid Alcaraz ja Sabalenka

20.04

Medalita jäänud Aktas: see motiveerib mind rohkem trenni tegema

20.04

ETV spordisaade, 20. aprill

20.04

Hagi istub taas Rumeenia treeneripingile

20.04

Tartu Rattaralli start antakse tänavu vastassuunas

20.04

Korir võitis Bostoni maratoni vägeva ajaga, Nurme 57.

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

20.04

Suusakuningas Kläbo jäi alla Northugile

20.04

Asi, Lass ja Teder olid play-off mängudes resultatiivsed

Loetumad uudised

19.04

Finaalis raskest seisust välja tulnud Lehis võitis GP-etapi

19.04

Rõbakina võitis Stuttgardis oma teise Porsche

19.04

Märks: julgen arvata, et 70 EOK liiget on ühinenud mõttega Kaljulaid taandada

20.04

Ajalugu teinud Wembanyama vedas Spursi avamängus võidule

20.04

Müncheni Bayern kindlustas neli vooru enne hooaja lõppu meistritiitli

18.04

Eesti naised teenisid Võhandu maratonil esikoha, üldvõit taas tšehhidele

20.04

Heiki Nabi kaotas EM-il avaringis Uuendatud

20.04

Järvela vägivaldseks kiskunud jalgpallimatšist: seal oli väga pingeline õhkkond

20.04

Maailma esinumbriks tõusnud Lehis: alati tuleb võidelda

19.04

Nürburgringi rajal hukkus Soome autosportlane

