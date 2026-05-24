Epeenaiskond kaotas neutraalse lipu koondisele

Seitsmenda asetusega Eesti alistas avaringis Venezuela 37:24. Üheksast minimatšist võitsid Eesti vehklejad Katrina Lehis, Irina Embrich ja Julia Beljajeva kaheksa.

Teises ringis tuli vastaseks neutraalse lipu all vehelnud Venemaa. Nelja matši järel jäi Eesti 8:16 kaotusseisu, aga seejärel suutis Irina Embrich heitluses Aizanat Murtazajevaga vahet vähendada (13:17).

Seitsmendas minimatšis kaotas Embrich aga Anastassija Rustamovale 3:7 ja Beljajeva seejärel ka Kristina Jasinskajale 3:6 ning Eesti jäi kokkuvõttes taha 22:33.

Suures kaotusseisus ei suutnud Lehis enam imet korda saata, kuigi alistas torkerohkes heitluses Murtazajeva 18:12. Kokku tähendas see Eestile siiski 40:45 kaotust.

Individuaalturniiril oli Lehis teeninud viienda koha. Beljajeva sai 22. ja Embrich 24. koha. Individuaalturniiri võitis itaallanna Alberta Santuccio.