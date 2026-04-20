Poom andis Slovakkias nurgalöögist väravasöödu

Markus Poomi, Dimitri Jepihhini ja Kristo Hussari koduklubi Trencin pidi tunnistama Skalica 4:1 paremust. Poom oli ainus, kes eestlastest koosseisu kuulus ning ühtlasi lõi Trencin oma ainsa värava eestlase antud nurgalöögist, vahendab Soccernet.ee.

Terve kohtumise kaasa teinud Poom teenis neli minutit pärast väravasöödu andmist ka kollase kaardi. Slovakkia kõrgliiga pooleks löödud tabeli alumises otsas hoiab Trencin teist kohta.

Tšehhi kõrgliiga 30. voorus ristasid piigid Robi Saarma koduklubi Pardubice ning Plzeni Viktoria. Saarma kuulus algrivisse ja lahkus väljakult 60. minutil. Kümme minutit pärast eestlase lahkumist lõi Pardubice võiduvärava, tabelis ollakse kaheksandal kohal.

