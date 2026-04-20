Sparta saalihokinaiskond krooniti Eesti meistriks

Pühapäeval selgus Kristiine spordihoones naiste saalihoki Eesti meister, kui finaalseeria kolmandas kohtumises alistas Sparta 6:1 Eesti Maaülikooli ning kindlustas seeläbi seeriavõidu ja meistritiitli. See oli Sparta naiskonna kolmas võit finaalseerias.

Kohtumine algas Sparta jaoks resultatiivselt juba avakolmandikul, kui Kadre Lahtmetsa väravast ja Reelika Liivi söödust mindi 1:0 juhtima. Teisel kolmandikul kasvatas Sparta edu veelgi, kui kahel korral oli täpne Kädi Keinast ning ühe värava lisas Kristi Rickberg. Otsustavale kolmandikule mindi seega Sparta 4:0 eduseisul.

Kolmandal kolmandikul suutis Eesti Maaülikool küll Kati Kolsari tabamusest ühe värava tagasi lüüa, kuid Sparta vastas kiiresti Reelika Liivi väravaga ning kohtumise lõppseisu vormistas viimastel sekunditel Edith Kerna. Nii võttis Sparta kindla 6:1 võidu ja ühtlasi naiste Eesti meistritiitli. Sparta puurilukk Merliin Arusalu tegi väravas tugeva esitluse, kogudes kohtumises 38 tõrjet.

Eesti meistrivõistluste kõige väärtuslikuma mängija ehk MVP tiitli pälvis Reelika Liiv, kes oli ühtlasi ka tänavuste meistrivõistluste resultatiivseim mängija.

Parima väravavahi auhinna teenis Merliin Arusalu.