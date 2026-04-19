Real Sociedad krooniti kolmandat korda Hispaania karikavõitjaks

Real Sociedad
Jalgpall

San Sebastiani Real Sociedad alistas Hispaania jalgpalli karikavõistluste finaalis penaltiseeria järel Madridi Atletico.

Ander Barrenetxea viis Real Sociedadi juba esimesel minutil juhtima, aga Ademola Lookmanil õnnestus 18. minutil viigistada. Esimese poolaja lõpus teenis baski klubi aga penalti, mille Mikel Oyarzabal realiseeris.

Teisel poolajal püsis pikalt Real Sociedadi eduseisu, kuni Julian Alvarez suutis 83. minutil viigistada ja kohtumise lisaajale viia, mis aga väravalisa ei toonud.

Järgnenud penaltiseerias eksisid kohe Atletico ründetähed Alexander Sörloth ja Alvarez. Siis tõrjus Atletico väravavaht Juan Musso islandlase Orri Oskarssoni soorituse, aga ülejäänud löögid läksid sisse ja see tähistas Real Sociedadi 4:3 võitu.

Real Sociedad võitis 1903. aastast toimuvad Hispaania karikavõistlused kolmandat korda: eelmine kord oldi edukad hooajal 2019/2020, esimest korda triumfeeriti trofeega 1987. aastal. Atleticol on jätkuvalt kümme karikat.

Neist veel edukamad on kolm klubi: Barcelona (32 karikavõitu), Bilbao Athletic (24) ja Madridi Real (20).

Toimetaja: Siim Boikov

