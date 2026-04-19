Pärast pausi pandi Mulgikrossil taas mootorid mürisema

Esimest korda 1986. aastal toimunud Mulgikrossist on aastatega kasvanud hooaja alguse suursündmus, mis toob kokku Eesti motokrossitipud, aga ka rahvusvahelise seltskonna. Pika pausi järel tuli tänavu Holstre-Nõmme krossirajale ligi 200 sõitjat.

"Omal ajal sai ta alguse sellest, kui oli 25 aastat Gagarini kosmoselennust, siis kaks Viljandi meest tegid otsuse, kuidas me seda suurt tähtpäeva tähistame ja sellest Mulgikross alguse saigi," selgitas Mulgikrossi korraldaja Martin Arumäe.

"Ajalooliselt on ta olnud motokrossi hooaja algus ja suur kevadekuulutaja motomaailmas. Viimased kuus aastat ei ole me seda korraldanud. Küll oli koroona, Ukraina sõda ja muud erinevad aspektid, miks me ei saanud seda korraldada. Aga nüüd oleme nii-öelda tagasi."

Kõige suuremas masinaklassis võidutses meie viimaste aastate parim motokrossisõitja Harri Kullas. "Eks eelkrosse ole alati enne hooaja põhikrosse hea teha. Mida rohkem teha aasta alguses krosse alla, seda mõnusamad on pärast seda suuremad ja tähtsamad krossid," lausus ta.

Mullu USA-s võistelnud Kullase tänavuseks põhisarjaks on suvel sõidetavad Kanada välikrossi meistrivõistlused. "Pakkumine oli väga hea ja pole seal veel võistelnud. Hästi mitmed riigid on läbi käidud - nii Brasiiliat kui ka Ameerikat, MM-sarjad, Inglismaad, Saksamaal... iga pool võistelnud," ütles Kullas.

"Kohalikud vennad on väga-väga kiired. Aga ma olen nendega Ameerikas ka mõned krossid võistelnud. Olen suutnud vastu küll panna. Eks nad kodus ole veel kiiremad, aga anname endast parima ja vaatame, kuhu siis jõuame."