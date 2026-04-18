India sai ka teise maletaja MM-tiitlimatšile

Küprosel lõppenud male naiste MM-tiitlimatši pretendentide turniiri võitis India esindaja Vaishali Rameshabu, kes kogus 14 vooruga kaheksa ja pool punkti.

Enne viimast vooru olid Rameshbabu ja Kasahstani esindaja Bibisara Assaubajeva võrdselt seitsme ja poole punkti peal, kuid Rameshbabu sai valgetega jagu Katerina Lagnost ja mustadega mänginud Assaubajeva piirdus indialase Divya Desmukhi vastu viigiga.

24-aastane suurmeistri staatuses Rameshbabu mängis tiitlipretendentide turniiril teist korda järjest, aga kahe aasta eest pidi ta leppima neljanda kohaga. Kahe aasta eest teenis Rameshbabu ka välkmale MM-i pronksil ja FIDE reitingutabelis on ta 19. naine, seejuures asub eespool kolm kaasmaalast.

Tiitlimatšis läheb ta vastamisi valitseva maailmameistri Ju Wenjuniga (Hiina), kes püsib troonil alates 2018. aastast ja on pärast tiitli võitmist seda veel neljal korral edukalt kaitsnud.

Tiitlipretendentide turniiril järgnesid Rameshbabule (8,5 punkti) ja Assaubajevale (8), Zhu Jiner (Hiina; 7,5), Aleksandra Gorjatškina (7,5), Anna Muzõtšuk (Ukraina; 7), Katerina Lagno (6,5), Divya Deshmukh (India; 5,5) ja eksmaailmameister Tan Zhongyi (Hiina; 5,5).

Meeste turniiril teenis kindla esikoha usbekk Javohir Sindarov (10), kellele järgnesid Anish Giri (Holland; 8,5), Fabiano Caruana (USA; 7,5), Wei Yi (Hiina; 7), Hikaru Nakamura (USA; 6,5), Matthias Blübaum (Saksamaa; 6), Rameshbabu Praggnanandhaa (India; 6) ja Andrei Jessipenko (4,5).

Sindarov hakkab tiitli nimel heitlema India maletaja Gukesh Dommarajuga.