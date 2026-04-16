Endine Arsenali ja Juventuse väravavaht suri 48 aasta vanuselt

Alex Manninger Arsenali särgis 2000. aastal
Mängijakarjääri jooksul nii Arsenali, Juventuse kui Liverpooli ridadesse kuulunud ja Ragnar Klavani meeskonnakaaslaseks olnud endine Austria koondise väravavaht Alexander Manninger suri kodumaal 48 aasta vanuselt.

Austria politsei sõnul oli Manninger ainus inimene autos, mis sõitis kohaliku aja järgi kell 8.20 tema kodulinna Salzburgi lähedal raudteeülesõidule ning sai rongilt löögi. Politsei teatel üritasid sündmuskohale saabunud päästjad Manningeri elustada, aga see ei õnnestunud. Rongijuht vigastada ei saanud.

"Leiname oma endist väravavahti Alexander Manningeri, kes kaotas liiklusõnnetuse järel traagiliselt elu. Oleme mõtetes tema pere ja sõpradega," avaldas tema esimene klubi Salzburgi Red Bull neljapäeval.

Pärast 20-aastaselt kodumaalt lahkumist liitus Manninger Londoni tippklubi Arsenaliga, kus temast sai kogenud David Seamani varumees. Nelja hooaja jooksul käis ta Arsenali eest kõigi võistlussarjade peale väljakul 64 mängus ning krooniti sealjuures 1998. aastal Inglismaa meistriks. Sama aasta märtsis valiti ta Inglismaa kõrgliiga kuu parimaks mängijaks.

Hiljem mängis Manninger pikki aastaid Itaalias, kus esindas nii Fiorentinat, Torinot, Bolognat, Sienat kui Juventust. Sealjuures kandis ta Juventuses hooajal 2008/09 Gianluigi Buffoni vigastuse ajal põhirolli ning tuli klubiga 2012. aastal ka Itaalia meistriks. Aastatel 2012-16 mängis Manninger koos Ragnar Klavaniga Augsburgis.

Austria koondist esindas Manninger 11 aasta jooksul 33 ametlikus mängus ja oli koosseisus ka kodusel 2008. aasta EM-finaalturniiril, aga toona Jürgen Macho varjus platsile ei saanud.

"Alexander Manninger oli Austria jalgpalli jaoks nii väljakul kui sealt väljaspool suurepärane saadik," sõnas Austria jalgpalliliidu spordidirektor Peter Schottel. "Tema professionaalsus, enesevalitsemine ning usaldusväärsus tegid temast nii klubide kui koondise jaoks olulise mängija. Tema saavutused väärivad austust ja jäävad unustamatuks," lisas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

