X!

Klavan hukkunud meeskonnakaaslasest: maailm kaotas imelise inimese

Ragnar Klavan
Neljapäeval suri liiklusõnnetuse tagajärjel endine Austria jalgpallikoondislane ning Ragnar Klavaniga nii Augsburgi kui Liverpooli koosseisu kuulunud Alexander Manninger.

Karjääri jooksul nii Inglismaa kui Itaalia meistriks tulnud ja 33 korral Austria koondist esindanud endine väravavaht oli ainus inimene autos, millele sõitis neljapäeva hommikul Salzburgi lähedal otsa rong.

Aastatel 2012-16 kuulus Manninger Saksamaa kõrgliigaklubis Augsburg meeskonda koos Eesti koondislase Ragnar Klavaniga, 2016. aasta juulis liiguti koos Liverpooli, kelle eest austerlane väljakule ei saanud.

"Täna on mu süda raske: kaotasime imelise inimese liiga vara," kirjutas Klavan oma Instagrami kontol tehtud postituses. "Meeskonnakaaslase, sõbra, aga kõige tähtsamana ühe tõeliselt erilise inimese. Ta oli üks lahkemaid ja professionaalsemaid inimesi, keda olen kunagi tundnud. Oli alati teistele olemas, andis alati endast parima – mitte ainult jalgpalliväljakul, vaid kogu elus."

"Ta oli keegi, keda võisid usaldada, keda said austada ja kellelt said iga päev midagi õppida. Maailm kaotas suurepärase isa, lojaalse sõbra ja inimese, kes tegi teised enda ümber paremaks. Sügav kaastunne tema perele ja lähedastele," lisas Klavan.

Toimetaja: ERR Sport

