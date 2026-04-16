Viimsi/Tallinna Ülikool sai Eesti meistrivõistlustel viienda koha

Kodusaalis mänginud Viimsi/Tallinna Ülikool jäi seeria teises mängus kaotusseisu, kuid alistas lõpuks BARRUS/Võru Võrkpalliklubi 3:1 (20:25, 25:21, 25:23, 25:13). Ka Võrus toimunud avamängus leppis Võru võistkond 1:3 kaotusega, vahendab Volley.ee.

Koduvõistkonna särgis tõusis resultatiivseimaks Kätriin Põld, kes näitas rünnakul 67-protsendilist efektiivsust ja kogus kokku 20 (+11) punkti, millest viis tulid servil, 12 rünnakul ja kolm blokis. Raili Hunt lisas 16 ja hooaja isikliku punktirekordi püstitanud Helene-Lisette Jürilo kümme punkti. Samuti hooaja isikliku tippmargi püstitanud Lauree Mark tõi võrulannadele kümme ning Margot Saharov, Laura Kaur ja Kerli Kubi võrdselt üheksa punkti.

Kuigi võrulannade positiivne servi vastuvõtt oli mõnevõrra parem (33%-27%), siis rünnakuid lahendas paremini Viimsi/Tallinna Ülikool, kui punktiks löödi 36 protsenti rünnakutest. Võru naiskonna rünnakuefektiivsus oli 29 protsenti. Servil jäid naiskonnad kahega plussi – Viimsi/Tallinna Ülikool lõi 14 vea juures 16 ässa, Võru esindus eksis servil kümnel korral ja servis 12 ässa.

Eesti meistrivõistluste finaalseeria avamängus Rae Spordikool/VIASTON TÜ/Bigbanki kolm-null. Pronksiseerias on mängitud kaks kohtumist, TalTech/Nordaid alistas Viljandi Metalli mõlemas.