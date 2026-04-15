Rallikrossi EM-etapivõitja Maiko Tamm võistleb rahvusvahelisel areenil

Autor/allikas: Pille Russi
Esimene eestlasest rallikrossi Euroopa meistrivõistluste etapivõitja Maiko Tamm plaanib algaval hooajal võistelda nii EM-il kui ka maailma karikavõistlustel.

Nelikveolise Euro RX1 klassi Ford Fiestaga võistleva Maiko Tamme hooaeg algab 26. aprillil Riias Bikernieki rajal rallikrossi Balti meistrisarja avaetapiga. Samal rajal sõidetakse 9.-10. maini Euroopa meistrivõistluste esimene etapp, vahendab autosport.ee.

"Rallikrossi EM-il on hetkel kindel kahel etapil osalemine, lisaks Riiale võistlen ka Prantsusmaal Loheaci rajal augusti lõpus," rääkis Tamm. "Töö käib, et leida rahalisi võimalusi ka teistel EM-i osavõistlustel startimiseks."

Tamme plaanidesse kuuluvad ka 5.-6. detsembrini Indoneesias Jakartas toimuvad rallikrossi maailma karikavõistlused: "Tegemist on väga põneva väljakutsega. Ootan väga võimalust startida ka Euroopast väljaspool."

Team Estonia Autosport liige Tamm lisas, et lisaks 26. aprillil Riias toimuvale Balti meistrivõistluste etapile on võimalik startimine ka teistel Eesti ja Balti sarja võistlustel. "See sõltub kalendrist ning rahalistest võimalustest," sõnas ta.

Rallikrossi kahekordne Eesti meister Maiko Tamm võistleb tänavu sama üle 600 hj arendava Ford Fiestaga, millega mullugi. "Auto on kahe hooaja vahel läbinud põhjaliku hoolduse ning võistlusteks valmis," rääkis Tamm. "Natuke on ka võimsust juures."

Toimetaja: Maarja Värv

