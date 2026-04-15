Atletico tegi tulises korduskohtumises piisavalt, PSG alistas Liverpooli

Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/AgenciaLOF
Jalgpalli Meistrite liigas selgusid teisipäeva hilisõhtul esimesed kaks poolfinalisti: Madridi Atletico suutis Barcelona suurepärasele algusele pidurit tõmmata ja Pariisi Saint-Germain lõi korduskohtumises Liverpoolile veel ühe värava.

Avamängus Atleticole kahe väravaga alla jäänud Barcelona alustas korduskohtumist suurepäraselt, kui Lamine Yamal juba neljandal minutil eduka pressingu järel skoori tegi. 24. minutil pääses Ferran Torres Atletico kaitseliini taha ja viigistas kahe mängu kokkuvõttes seisu, aga Ademola Lookman realiseeris 31. minutil võõrustaja kontra ja poolajapausiks oli Atletico väravaga juhtima läinud.

Madridi Metropolitano staadioni õhkkond oli äärmiselt pingeline ning Torres kurvastas 54. minutil pealinlasi veel korra, kuid videokohtunikuga konsulteerimise järel selgus, et Barcelona mees oli suluseisus ja tema teine tabamus jäi lugemata.

Mõlemal tiimil oli seejärel omajagu võimalusi, kuid murdehetk tuli 78. minutil, kui Barcelona Eric Garcia punase kaardi järel arvulisse vähemusse jäi. Viigiväravat jahtivad külalised suutsid seejärel veel mõne olukorra tekitada, aga realiseerida ei õnnestunud ning Atletico võitis tulise korduskohtumise 2:1 ja kahe mängu kokkuvõttes 3:2.

Sarnaselt Barcelonale veerandfinaali avakohtumises kaheväravalise kaotuse saanud Liverpool oli 31. minutil tabamusele lähedal, aga Pariisi Saint-Germaini kaitsja Marquinhos tegi suurepärast tööd ning suutis värava ees palli klaarida. Veidi enne seda oli Liverpooli ründaja Hugo Ekitike niivõrd tõsiselt viga saanud, et prantslane viidi platsilt kanderaamil. Tema asemel tuli mängu Mo Salah ning PSG pidi mõni minut hiljem ise vahetuse tegema, kui Lucas Hernandez vahetas välja viga saanud Nuno Mendese.

64. minutil vilistas peakohtunik karistusalas vea ning andis Liverpoolile penalti, aga VAR-i abil otsustati see otsus siiski tühistada. Kodupubliku ees mänginud Liverpool jahtis tormiliselt väravat, kuid see avas ukse kontrarünnakuteks ning PSG kasutas 72. minutil võimaluse ära, kui Ousmane Dembele kindlustas Pariisi klubi edu. Dembele pani esimesel üleminutil veel võidule hüüumärgi ning valitsev meister PSG lunastas koondtulemusega 4:0 koha poolfinaalis.

Kolmapäeval saavad poolfinaalpaarid paika: Londoni Arsenal kaitseb kodumurul Sportingu vastu üheväravalist edu, Müncheni Bayern läheb kodusele korduskohtumisele Madridi Realiga vastu 2:1 eduseisul. Arsenali ja Sportingu võitja läheb vastamisi Atleticoga, Bayerni ja Reali vastasseisu võitja kohtub PSG-ga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

