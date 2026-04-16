Bayern alistas mängu lõpus vähemusse jäänud Reali ja pääses poolfinaali

Veerandfinaali avamängus võõrsil Hispaania hiiu Madridi Reali 2:1 alistanud Bayern jäi kodus peale 4:3 ja võitis kahe mängu kokkuvõttes 6:4.

Real asus kohtumist juba esimesel minutil juhtima, kui Arda Güler kasutas ära väravavahi eksimuse ja lükkas palli väravasse. Bayern viigistas juba viis minutit hiljem, kui Aleksandar Pavlovic saatis nurgalöögi järel palli peaga väravasse.

29. minutil viis Güler Reali taas juhtima, aga edu püsis vähem kui kümme minutit, kuni Harry Kane taas viigistas. Enne poolajapausile siirdumist viis Kylian Mbappe külalised aga uuesti juhtima.

Kui esimesel poolajal oli korralik väravasadu, siis teisel poolajal tuli viigiväravat kaua oodata. 86. minutil teenis teise kollase kaardi Eduardo Camavinga, kes oli 24 minutit varem vahetusest platsile tulnud. Vähemusse jäänud Real pidas vaid paar minutit vastu, sest juba 89. minutil viigistas Luis Diaz seisu, mis ühtlasi tähendas, et kahe mängu kokkuvõttes asus Bayern taas juhtima. Neljandal lisaminutil vormistas lõppseisu Michael Olise ja seejärel sai ebasportliku käitumise eest punase kaardi Güler, kes oli viis minutit varem välja vahetatud.

Õhtu teises matšis mängisid Arsenal ja Lissaboni Sporting väravateta viiki, kuid avamängus saadud 1:0 võit viis teist aastat järjest poolfinaali Arsenali.

Bayern läheb poolfinaalis vastamisi tiitlikaitsja Pariisi Saint-Germainiga, Arsenal kohtub Madridi Atleticoga. Poolfinaalide avamängud peetakse 28. ja 29. aprillil ning kordusmängud 5. ja 6. mail. Tänavuse Meistrite liiga võitja selgub 30. mail Budapestis.

Tulemused:

Arsenal – Lissaboni Sporting 0:0

Kahe mängu kokkuvõttes 1:0

Müncheni Bayern – Madridi Real 4:3

Kahe mängu kokkuvõttes 6:4