Peetris selgitati välja Eesti meistrid breiktantsus ja tänavatantsudes

Nädalavahetusel kogunesid Peetri Lasteaed-Põhikooli Eesti parimad tänavatantsijad, kui selgitati välja Eesti meistrid nii tänavatantsudes kui ka breiktantsudes.

Ligi 150 osaleja ja viie riigi tantsijate seast selgusid parimad kokku kümnes kategoorias ning korraldajate ja kohtunike sõnul olid finaalid tasavägised ning eestlaste tase kõrge.

Breiktantsus sai põnevaid vastasseise näha nii kohalike tantsijate kui ka välisvõistlejate vahel ning püstistes tänavatantsudes riisusid koore suures osa eestlased. Kohtunike paneelis oli uusi nägusid, näiteks esmakordselt B-Girl Paulina, kes kuulub Poola rahvuskoondissesse breiktantsus.

"Mul oli hea meel näha nii palju heal tasemel naistantsijaid ja mitte ainult breiktantsus. Minu jaoks oli üldpilt muljetavaldav ning finaalid tasavägised," ütles ta.

Emmanuel Fox, kes käis viimati Eestis breiktantsu kategooriaid hindamas kaks aastat tagasi, kinnitas, et areng on silmnähtav. "Ainult selle tooksin välja, et see areng võiks olla veel kiirem ja kasvuks on kindlasti veel ruumi. Ma olin juba üllatunud vahepealse muutuse üle, kuid kõige tähtsam on tantsijatel endasse uskuda ning mitte võrrelda liiga palju rahvusvahelise konkurentsiga. Mõnikord ei ole tähtis ainult palju trenni teha, vaid keskenduda kõige olulisemale, näiteks detailidele, mida lihvida, et olla tulemuslikum," nentis ta.

Eesti Tänavatantsijate Liidu juhatuse liige Mari Venski tõdes, et jäi meistrivõistlustega rahule. "Tänase päeva saab kokku võtta väga edukalt juba seetõttu, et võistlejate seas oli uusi osalejaid eri riikidest ning meistriteks tulid uued tegijad," rääkis Venski.

Ta tõdes, et välisvõistlejate osalemine aitab Eesti tänavatantsu taset üleüldiselt tõsta, kuid selle jaoks tuleb teha head koostööd teiste treenerite, klubide ja sündmustega. Kõige rohkem võistlejaid on hip-hop kategoorias, kuid eile oli igas vanusegrupis hästi esindatud veel näiteks breiktants. Kokkuvõttes võis rahule jääda eestlaste tulemustega. "Eestis tänavatants areneb ja tase tõuseb ning seda on rõõm näha," lisas Venski.

Eesti meistrivõistluste 2026 üldvõitjad püstistes tänavatantsudes:

Locking 1vs1 – Mimmi (SWE)

Popping 1vs1 – Rene (EST)

House 1vs1 – Birjo (EST)

Hip-Hop Junior 1vs1 (kuni 14. a) – Loretta (EST)

Hip-Hop 1vs1 (15+ a) – Sonik (EST)

Eesti meistrivõistluste 2026 üldvõitjad breiktantsus:

Breaking Kids 1vs1 – Adrianoo (LAT)

Breaking Junior 1vs1 – Kiko (EST)

B-Girl Adults 1vs1 – Mona (LAT)

B-Boy Adults 1vs1 – Robin Hood (NOR)

Streetdance Showcase kategoorias tuli esikohale Where...?, lisaks üldvõitjatele kuulutati välja ka 2026. aasta Eesti meistrid ehk kõige kõrgema tulemuse saavutanud eestlased. Lisaks eelmainitud eestlastest võitjatele tulid Eesti meistriks Mirell (Locking 1vs1) ja Melani (B-Girl Adults 1vs1).