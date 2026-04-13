McIlroy sai teist aastat järjest rohelise pintsaku selga panna

Põhja-Iirimaa golfitäht tegi Georgia osariigis Augustas toimuval turniiril suurepärase avapäeva ning saavutas teise päeva lõpuks ajaloolise kuuelöögilise edu. McIlroy edu sulas aga kolmandal päeval ära ja otsustavale päevale vastu minnes oli ta viigis ameeriklase Cameron Youngiga.

Young läks pühapäevase mängupäeva alguses juhtimagi, aga mullu esimese Mastersi võidu pälvinud McIlroy näitas päeva teises pooles klassi, teenides 71 löögiga teist aastat järjest esikoha. Nelja päeva järel jäi McIlroy 12 löögiga par'i alla, teise koha sai lõpuks Scottie Scheffler (-11) ning neli mängijat, sealhulgas Young, jäi miinuse kümne peale.

McIlroyst sai neljas mees ajaloos, kes kahel järjestikusel aastal Mastersi võitnud. Viimati tegi seda Tiger Woods aastail 2001-02. "Arvasin, et eelmine aasta oli raske võita, sest jahtisin Mastersit ja Grand Slami korraga. Tuleb välja, et Mastersit võita ongi keeruline!" ütles McIlroy pärast oma teist võitu.

18. rada tekitas aga kõvasti pinget, sest põhja-iirlane saatis esimese löögiga palli puude vahele. Teise löögiga sai ta rajale tagasi, aga pall lõpetas liivaaugus. Lõpuks sai ta palli viielöögilise double bogey'ga auku, kuid sellest piisas. "Ma ei tee seda kunagi enda jaoks lihtsaks," naljatles ta. "Kui noorem olin, võitsin turniire kaheksa löögiga, nüüd on kõik nii keeruline. Golfiturniiride võitmine on nii keeruline."

Ühtlasi sai temast esimene mängija üle 40 aasta, kes kõigi nelja mängupäeva järel esikohal olnud. Tegemist oli põhja-iirlase kuuenda suurturniiri võiduga, ainsa eurooplasena on rohkem võidutsenud inglane Harry Vardon, kes võitis aastail 1896-1914 seitse suurturniiri.