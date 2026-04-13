X!

McIlroy sai teist aastat järjest rohelise pintsaku selga panna

Golf
Golf

Mullu esimest korda golfi suurturniiril Mastersil võidutsenud Rory McIlroyst sai tänavu neljas mees, kes turniiri kahel järjestikuse aastal võitnud.

Põhja-Iirimaa golfitäht tegi Georgia osariigis Augustas toimuval turniiril suurepärase avapäeva ning saavutas teise päeva lõpuks ajaloolise kuuelöögilise edu. McIlroy edu sulas aga kolmandal päeval ära ja otsustavale päevale vastu minnes oli ta viigis ameeriklase Cameron Youngiga.

Young läks pühapäevase mängupäeva alguses juhtimagi, aga mullu esimese Mastersi võidu pälvinud McIlroy näitas päeva teises pooles klassi, teenides 71 löögiga teist aastat järjest esikoha. Nelja päeva järel jäi McIlroy 12 löögiga par'i alla, teise koha sai lõpuks Scottie Scheffler (-11) ning neli mängijat, sealhulgas Young, jäi miinuse kümne peale.

McIlroyst sai neljas mees ajaloos, kes kahel järjestikusel aastal Mastersi võitnud. Viimati tegi seda Tiger Woods aastail 2001-02. "Arvasin, et eelmine aasta oli raske võita, sest jahtisin Mastersit ja Grand Slami korraga. Tuleb välja, et Mastersit võita ongi keeruline!" ütles McIlroy pärast oma teist võitu.

18. rada tekitas aga kõvasti pinget, sest põhja-iirlane saatis esimese löögiga palli puude vahele. Teise löögiga sai ta rajale tagasi, aga pall lõpetas liivaaugus. Lõpuks sai ta palli viielöögilise double bogey'ga auku, kuid sellest piisas. "Ma ei tee seda kunagi enda jaoks lihtsaks," naljatles ta. "Kui noorem olin, võitsin turniire kaheksa löögiga, nüüd on kõik nii keeruline. Golfiturniiride võitmine on nii keeruline."

Ühtlasi sai temast esimene mängija üle 40 aasta, kes kõigi nelja mängupäeva järel esikohal olnud. Tegemist oli põhja-iirlase kuuenda suurturniiri võiduga, ainsa eurooplasena on rohkem võidutsenud inglane Harry Vardon, kes võitis aastail 1896-1914 seitse suurturniiri.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

10:39

Eesti hokikoondis sai uudsel 3x3 turniiril kolmanda koha

10:12

City vähendas Arsenaliga vahet, Tottenhami uus treener seeriat ei murdnud

09:41

McIlroy sai teist aastat järjest rohelise pintsaku selga panna

09:07

NBA-s said paika lõplikud konverentside asetused

08:32

Sparta Team viigistas Eesti saalihoki meistrivõistluste finaali

08:05

Aktas EM-i eel: ainult füüsiliselt üleolekust ei piisa

12.04

Bigbanki kolmes geimis alistanud Perillus: koduseinad toetasid

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

12.04

Serviti võitis kodusaalis Balti meistritiitli, Mistra sai pronksi

12.04

Marten Liiv vahetas Hollandis treenerit: uus tiim, uued väljakutsed

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

31.03

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

23.03

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

12.04

Kalju jäi Levadia vastu võiduta, Paide lõi Tammekale neli väravat Uuendatud

12.04

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

12.04

Neuville lõhkus punktikatsel masina ära ja kinkis võidu Katsutale

12.04

Austraalia sprindilootus näitas erakordset kiirust

12.04

Monte Carlos Alcarazi alistanud Sinner kerkib taas esireketiks

12.04

Leokid sõitsid end maailmameistrivõistluste etapil esiviisikusse

12.04

Fury tegi võiduka tagasituleku ja esitas väljakutse Joshuale

12.04

Viimasel katsel katkestanud Neuville: eesmärk oli lihtsalt läbi sõita

12.04

Vaaks jätkab karjääri Märtsihulluse poolfinaali jõudnud ülikoolis

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo