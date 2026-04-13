Sparta Team viigistas Eesti saalihoki meistrivõistluste finaali

Koduväljaku toel ning päev varem saadud kaotusest hoolimata haaras Sparta Team Automaailm pühapäeval kohe initsiatiivi. Esimene värav löödi juba kolmandal minutil ning teine tabamus järgnes vaid kolmveerand minutit hiljem. Jõgeva SK Tähe/Olivia suutis siiski avakolmandikul murda Sparta kaitse ja esimene kolmandik lõppes Sparta 2:1 eduseisul.

Teine kolmandik algas sarnases tempos. Sel korral Sparta suutis kolme minuti jooksul visata koguni kolm väravat, millele Jõgeva vastas ühe tabamusega. Kodumeeskond pani aga oma paremuse maksma ka kolmandiku lõpuosas ning lisas veel ühe värava. Nii mindi otsustavale kolmandikule vastu Sparta 6:2 eduseisus.

Tähe meeskond näitas ka teises kohtumises, et neid ei saa kunagi mängust välja arvata. Ühel hetkel suudeti vähem kui minuti jooksul visata koguni kolm järjestikust väravat ning tuua mäng taas põnevaks.

Siiski suutis Sparta üheväravalises eduseisus otsustavatel minutitel hoida oma värava puhtana ja kindla kaitsetöö toel kohtumine 7:6 võiduga lõpuni viia. Sellega on kolme võiduni peetav finaalseeria nüüd viigis 1:1.

Jõgeva SK Tähe/Olivia parima mängija tiitli pälvis Markus-Lion Räitsak, Sparta Team Automaailma parim oli Gerdo Unga.

Finaalseeria kolmas kohtumine toimub kolmapäeval Märjamaa valla spordikeskuses algusega kell 19.00.