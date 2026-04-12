Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

Šveitsis Lausanne'is peetaval 88. AIPS-i kongressil valiti presidendiks selles ametis juba 2005. aastast olnud itaallane Gianni Merlo. Samas aga muudeti statuuti, mille kohaselt edaspidi saab president olla maksimaalselt kolm ametiaega, lisaks otsustas kongress, et edaspidi ei saa vanemad kui 75-aastased juhatusse kandideerida.

Esimeseks asepresidendiks valiti keenialanna Evelyn Watta (99 häält 110-st), Euroopast valiti asepresidentideks Maarja Värv ja tšehh Michal Dusik (mõlemad teenisid 71 häält 110-st).

"Juba see oli suur tunnustus, kui välismaised kolleegid palusid mul enda kandidatuur üles seada. See, et ma ka valituks osutusin, on väga suur au," kommenteeris Värv. "Minu jaoks pole tähtis see lisandunud ametinimetus, vaid võimalus selles ametis ka päriselt midagi ära teha – aidata kaitsta meie elukutset, parandada spordiajakirjanike töötingimusi ning olla abiks naisspordiajakirjanikele üle kogu maailma."

"Kui otsustasin kandideerida, ütlesin naljaga pooleks, et kuna minu sünnipäev on 2. juulil, mis on ühtlasi ka AIPS-i sünnipäev ja seetõttu rahvusvaheline spordiajakirjanike päev, oli see justkui tähtedesse kirjutatud, et ühel hetkel pean selle teekonna ette võtma," lisas ERR-i spordiportaali vastutav toimetaja muheledes.

2018. aastast ESAS-i eesotsas olnud Värv on pea 102-aastase ajalooga AIPS-is alles neljas naissoost asepresident. Esimese naisena valiti 2005. aastal AIPS-i asepresidendiks leedulanna Laima Janusonyte, lisaks on varem naistest asepresidendid olnud Watta ja Zsuzsa Csisztu.

Teistest maailmajagudest valiti asepresidentideks hiinlane Gao Chao (92 häält 110-st) ja uruguailane Ernesto Ortiz Gomez (76 häält 110-st), automaatselt on asepresidendid ka nelja kontinentaalsekstsiooni ehk AIPS Euroopa, AIPS Aafrika, AIPS Aasia ja AIPS Ameerika presidendid.

Uue juhatuse volitused kestavad neli aastat.

Päev varem toimunud AIPS Euroopa valimistel valiti uueks presidendiks pikka aega Prantsusmaa mainekas spordilehes L'Equipe töötanud 65-aastane Marc Ventouillac.