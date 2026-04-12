X!

Maarja Värv valiti esimese eestlasena AIPS-i juhatusse

Maarja Värv Lausanne'is olümpiamuuseumi juures Autor/allikas: Erakogu
Eesti Spordiajakirjanike Seltsi pikaaegne juhatuse esimees Maarja Värv valiti esimese eestlasena Rahvusvahelise Spordiajakirjanike Liidu (AIPS) juhatusse.

Šveitsis Lausanne'is peetaval 88. AIPS-i kongressil valiti presidendiks selles ametis juba 2005. aastast olnud itaallane Gianni Merlo. Samas aga muudeti statuuti, mille kohaselt edaspidi saab president olla maksimaalselt kolm ametiaega, lisaks otsustas kongress, et edaspidi ei saa vanemad kui 75-aastased juhatusse kandideerida.

Esimeseks asepresidendiks valiti keenialanna Evelyn Watta (99 häält 110-st), Euroopast valiti asepresidentideks Maarja Värv ja tšehh Michal Dusik (mõlemad teenisid 71 häält 110-st).

"Juba see oli suur tunnustus, kui välismaised kolleegid palusid mul enda kandidatuur üles seada. See, et ma ka valituks osutusin, on väga suur au," kommenteeris Värv. "Minu jaoks pole tähtis see lisandunud ametinimetus, vaid võimalus selles ametis ka päriselt midagi ära teha – aidata kaitsta meie elukutset, parandada spordiajakirjanike töötingimusi ning olla abiks naisspordiajakirjanikele üle kogu maailma."

"Kui otsustasin kandideerida, ütlesin naljaga pooleks, et kuna minu sünnipäev on 2. juulil, mis on ühtlasi ka AIPS-i sünnipäev ja seetõttu rahvusvaheline spordiajakirjanike päev, oli see justkui tähtedesse kirjutatud, et ühel hetkel pean selle teekonna ette võtma," lisas ERR-i spordiportaali vastutav toimetaja muheledes.

2018. aastast ESAS-i eesotsas olnud Värv on pea 102-aastase ajalooga AIPS-is alles neljas naissoost asepresident. Esimese naisena valiti 2005. aastal AIPS-i asepresidendiks leedulanna Laima Janusonyte, lisaks on varem naistest asepresidendid olnud Watta ja Zsuzsa Csisztu.

Teistest maailmajagudest valiti asepresidentideks hiinlane Gao Chao (92 häält 110-st) ja uruguailane Ernesto Ortiz Gomez (76 häält 110-st), automaatselt on asepresidendid ka nelja kontinentaalsekstsiooni ehk AIPS Euroopa, AIPS Aafrika, AIPS Aasia ja AIPS Ameerika presidendid.

Uue juhatuse volitused kestavad neli aastat.

Päev varem toimunud AIPS Euroopa valimistel valiti uueks presidendiks pikka aega Prantsusmaa mainekas spordilehes L'Equipe töötanud 65-aastane Marc Ventouillac.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

31.03

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

23.03

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

GALERIID

leia meid facebookist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo