Lirisman hakkas sportlase elu igatsema

Karate

Eesti karate paremik võistles Tartus kaheksa riigi osalusel toimunud Põhjamaade meistrivõistlustel. Edukaimaks koondiseks osutus Läti. Võistlusspordis on tagasi pikaaegne Eesti naiste esinumber Li Lirisman.

Kaks aastat võistlusspordist eemal olnud ja treeneritööd teinud Li Lirisman paneb end taas pingeolukorras proovile. 28-aastane Lirisman hakkas sportlase elu igatsema. Laupäeval tuli paljukordne noorte tiitlivõistluste medalist Põhjamaade meistriks.

"Esimene küsimus oli, kas hakkan võistlema Eesti meistrivõistlusel? Ma arvasin, et miks mitte. Sealt edasi tuli idee, et osalen siis ka Põhjamaade meistrivõistlustel. See, et mina võitsin esikoha, ei olnud üllatus, sest tegin kõvasti trenni. Tänu treenerile ja meie meeskonnale oli mul suur ettevalmistus. Väga kihvt!" muljetas Lirisman.

Meeskonnavõistluses sai meie ühtlase tasemega meeste koondis Läti järel teise koha. Juba varasemalt end tõestanud Mihkel Metsa ja Tan Markus Ojala kõrvale on tõusmas 18-aastane Saveli Bolotskihh. Nelja-viie aastaselt karate juurde jõudnud ja Aleksandr Zõkovi käe all treeniv Bolotskihh võitis individuaalselt Põhjamaade meistritiitli kehakaalus kuni 84 kilogrammi.

"Ma alustasin kohe karatega. Ei läinud korvpalli või jalgpalli," sõnas Bolotskihh "Olen juba kolmandat korda Põhjamaade meister. Väga rahul endaga. Ja ma arvan, et treener ka."

Põhjamaade meistrivõistlused on eestlastele traditsiooniliselt üks hooaja tähtsamaid mõõduvõtte. Selles regioonis saab sportliku taseme mõttes välja tuua eelkõige kaks riiki.

"Just kandsin seda Granx Prix karikat, seal oli viis aastat järjest Taani kirjas. Sel aastal hoian ise väga Lätile pöialt. Neil on praegu kõige suurem koondis ja võistlevad peaaegu kodus. Lätlased on aasta-aastalt Taanile lähemale astunud," selgitas Eesti alaliidu peasekretär ja koondise treener Lauri Mengel.

Põhjamaade meistrivõistlusi võõrustab Eesti iga kaheksa aasta järel.

Toimetaja: ERR Sport

viimased uudised

09:05

Kombe klubil jääb Soome meistritiitel kaitsmata

08:33

Barcelona astus sammu tiitlile lähemale

08:07

Lirisman hakkas sportlase elu igatsema

11.04

Poisid ohustasid Tartus TV 10 sarja rekordeid

11.04

Bayern lõi Metsale ja St. Paulile viis väravat ning püstitas rekordi

11.04

Otsustava mängu võitnud Viru Sputnik tuli teist korda Eesti hokimeistriks Uuendatud

11.04

ETV spordisaade, 11. aprill

11.04

Ojamets Tartu kaotusest: meil on vaja kuskilt julgust juurde saada

11.04

Eesti saalikoondis võitles MM-valikturniiri avamängus välja viigi

11.04

Norra laskesuusakoondised vahetasid treenereid, Tandrevold pisarais

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

31.03

Spordiliidu Jõud peasekretär: otsustavad need, kes ise sporti ei korralda

31.03

Korvpalliliit jääb Kaljulaidi osas neutraalseks: olukord ei paraneks

31.03

Sõõrumaa: EOK juhatus valab õli tulle ja valib pooli

23.03

Kas Tadej Pogacar on juba läbi aegade parim rattur?

19.03

Akadeemilise spordiliidu president: rahanumbrist veel suurem on häbi

