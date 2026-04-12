Kaks aastat võistlusspordist eemal olnud ja treeneritööd teinud Li Lirisman paneb end taas pingeolukorras proovile. 28-aastane Lirisman hakkas sportlase elu igatsema. Laupäeval tuli paljukordne noorte tiitlivõistluste medalist Põhjamaade meistriks.

"Esimene küsimus oli, kas hakkan võistlema Eesti meistrivõistlusel? Ma arvasin, et miks mitte. Sealt edasi tuli idee, et osalen siis ka Põhjamaade meistrivõistlustel. See, et mina võitsin esikoha, ei olnud üllatus, sest tegin kõvasti trenni. Tänu treenerile ja meie meeskonnale oli mul suur ettevalmistus. Väga kihvt!" muljetas Lirisman.

Meeskonnavõistluses sai meie ühtlase tasemega meeste koondis Läti järel teise koha. Juba varasemalt end tõestanud Mihkel Metsa ja Tan Markus Ojala kõrvale on tõusmas 18-aastane Saveli Bolotskihh. Nelja-viie aastaselt karate juurde jõudnud ja Aleksandr Zõkovi käe all treeniv Bolotskihh võitis individuaalselt Põhjamaade meistritiitli kehakaalus kuni 84 kilogrammi.

"Ma alustasin kohe karatega. Ei läinud korvpalli või jalgpalli," sõnas Bolotskihh "Olen juba kolmandat korda Põhjamaade meister. Väga rahul endaga. Ja ma arvan, et treener ka."

Põhjamaade meistrivõistlused on eestlastele traditsiooniliselt üks hooaja tähtsamaid mõõduvõtte. Selles regioonis saab sportliku taseme mõttes välja tuua eelkõige kaks riiki.

"Just kandsin seda Granx Prix karikat, seal oli viis aastat järjest Taani kirjas. Sel aastal hoian ise väga Lätile pöialt. Neil on praegu kõige suurem koondis ja võistlevad peaaegu kodus. Lätlased on aasta-aastalt Taanile lähemale astunud," selgitas Eesti alaliidu peasekretär ja koondise treener Lauri Mengel.

Põhjamaade meistrivõistlusi võõrustab Eesti iga kaheksa aasta järel.