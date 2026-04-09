Eesti U-17 jalgpallikoondis sai teada vastased kodusel EM-il

Euroopa meistritiitli nimel hakkavad Tallinnas ja Rakveres heitlema Eesti, Hispaania, Prantsusmaa, Taani, Montenegro, Belgia, Horvaatia ja Itaalia.

Eesti paigutati võõrustajana otse A-alagruppi ning loosi tahtel kuuluvad sinna veel Belgia, Horvaatia ja Hispaania. B-alagrupis mängivad seega Montenegro, Prantsusmaa, Itaalia ja Taani.

Eesti koondis debüteerib U-17 EM-finaalturniiril. Hispaania on U-17 vanuseklassis kroonitud Euroopa meistriks enim ehk üheksal korral. Belgia jõudis möödunud aasta turniiril poolfinaali. Horvaatia osales viimati 2024. aastal ning jäi toona alagrupis Austria ja Taani järel kolmandaks.

Loosimist juhtis tuntud harrastusjalgpallur Robin Valting, turniiri ametliku saadikuna lõi kaasa Eesti jalgpallikoondise ründaja Henri Anier ning oma kohaloluga austas kogu sündmust UEFA meeste koondiste võistluste juht Marcello Alleca.

"Kui kunagi ise noortekoondistes mängisin, tundsin enne suuri mänge alati tugevat elevust ja mõnusat pinget. Kuigi minu karjäär on olnud pikk, mäletan seda tunnet siiani väga selgelt. Need olid mängud, mis innustasid ning kujundasid minu karjääri ja elu väga olulisel määral," rääkis Anier loosimise eel.

"Olen õnnelik, et Eesti noormeestel on võimalik kodusel turniiril mängida Euroopa kõige tugevamate võistkondade vastu," jätkas Anier. "Soovin kõigile mängijatele palju edu! Andke endast maksimum, võidelge Eesti eest täiega ja nautige kogu protsessi, sest siit võib alguse saada midagi tõeliselt suurt ja elumuutvat."

Eesti võõrustab kohtumisi neljal erineval staadionil: Tallinnas toimuvad mängud A. Le Coq Arenal, Kadrioru staadionil ja Kalevi Keskstaadionil ning alagrupimänge peetakse ka Rakvere staadionil. Turniir kulmineerub 7. juunil toimuva finaaliga, mis mängitakse A. Le Coq Arenal.