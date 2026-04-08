X!

Laupäeval selguvad Eesti meistrid breiktantsus ja tänavatantsudes

Teised alad
Breiktants
Autor/allikas: Eesti Tänavatantsijate Liit
Sel laupäeval toimuvad Peetri Lasteaed-Põhikoolis Eesti Tänavatantsijate Liidu lahtised meistrivõistlused breiktantsus ja tänavatantsudes. Žürii koosneb oma ala tippudest välismaalt ning kokku selgub üheksa meistrit individuaalkategooriates ja esikolmik grupikoreograafia võistluses.

Laupäevaseid vastasseise hindavad üksnes väliskohtunikud, mis tagab korraldajate sõnul žüriis võimalikult objektiivse ja sõltumatu hindamise. "Oleme viimaste aastatega toonud võistlustele palju eksperte välismaalt, kes oskavad anda hea ülevaate rahvusvahelisest tasemest ja eestlaste potentsiaalist. Meie selge eesmärk on kasvatada tänavatantsu kogukonda Eestis ja tõsta pidevalt karika- ja meistrivõistluste kvaliteeti," selgitas Eesti Tänavatantsijate Liidu võistluste peakorraldaja Mari Venski.

Breiktantsu kohtunike ridadesse kuuluvad Jurriaan Bouterse (Jurskee) ja Emmanouil Chalkiadakis (Emmanuel Fox), kes on tegutsenud oma valdkonnas alates 1990. aastatest. Nende laialdane kogemus on kasvanud veelgi rahvusvaheliste võistluste hindamisega. Kolmas kohtunik on Poola breiktantsukoondise liige Paulina Starus ehk B-Girl Paulina, kes on jõudnud finaali ühel maailma tuntuimal breiktantsuvõistlusel Red Bull BC One.

Püstistes tänavatantsudes kuuluvad kohtunike sekka Inglismaalt pärit Kashmir D. Leese ja Breakz ning Rootsi juurtega Arvidos. Viimane võitis hiljuti Euroopa ühe suurima tänavatantsuvõistluse Summerdance Forever. Registreerimine veel käib, aga juba on kirjas tantsijaid Leedust, Norrast, Soomest, Rootsist ja Lätist.

Mari Venski rääkis, et igal võistlusel on olulise tähtsusega publik, kelle reaktsioonid ja energia annab tantsijatele palju tagasi. "Eestis veel jagub neid inimesi, kes pole tänavatantsubattle'it oma silmaga näinud. See on miski, mida ei saa võrrelda mõne Youtube'i videoga. Tänavatantsus on ühendatud palju sportlikke elemente, vaja läheb kiirust ja vastupidavust, aga ka oskust väljendada oma artistlikku poolt," lisas ta.

Eesti lahtised meistrivõistlused breiktantsus ja püstistes tänavatantsudes toimuvad 11. aprillil kogu päeva vältel. Breiktantsu kategooriad algavad keskpäeval ning püstiste tänavatantsustiilide eelvoorud pärastlõunal. Veerandfinaalidesse pääseb kaheksa  parimat, kuni viimases duellis selgitatakse välja kategooria võitja.

Toimetaja: Anders Nõmm

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

GALERIID

leia meid facebookist

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo