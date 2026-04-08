Rio olümpiapargis puhkes tulekahju
Kolmapäeva varahommikul puhkes Rio de Janeiro olümpiapargis tulekahju, mis saadi siiski kiirelt kontrolli alla ning vigastatuid ei olnud.
Päästjad said väljakutse Rio olümpiapargi velodroomile kohaliku aja järgi kell 4.15, sündmuspaika saabus ligi 60 tuletõrjujat ning 20 tuletõrjemasinat.
Kohalike võimude teatel põles hoone kangaskatus, velodroom ise ning teised struktuuri osad - näiteks Brasiilia olümpiamuuseum - pääsesid kahjustusteta. Tuli saadi kiirelt kontrolli alla ning vigastatuid ei olnud.
AP kirjutab, et olümpiavelodroomi kangaskatus põles kahel puhul ka 2017. aastal, mõlemal korral olid süüdi sellele langenud taevalaternad.
Pärast Rio olümpiamängude trekisõitu 2016. aastal on velodroom olnud baasiks Brasiilia rattaspordi- ja tõstmiskoondistele.
