Taas kaotanud Käidi klubi jätkab siiski kindla liidrina

Thunil oli mängu jooksul ohtlikke võimalusi veidi enam, kuid ainsa värava lõi siiski kodumeeskond - 59. minutil toimetas palli vastaste puuri Daniel Dos Santos.

Käit alustas mängu Thuni algkoosseisus ja vahetati 86. minutil pingile. Kokku on tal sel hooajal Šveitsi kõrgliigas kirjas 23 kohtumist ja kaks väravat.

Enne liiga poolitamist tuleb nüüd kaks mängu järjest kaotanud Thunil pidada veel üks kohtumine, kui laupäeval, 11. aprillil minnakse vastamisi medalikoha eest heitleva Baseliga.

Pärast seda lüüakse tosina meeskonnaga liiga kaheks ja Thun jätkab mõistagi mängudega ülemises pooles. Hetkel on teist kohta hoidvalt St. Gallenil üks mäng varuks, aga Käidi klubist jäädakse juba 15 punkti kaugusele.