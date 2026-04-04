Manchester City kostitas karikasarjas Liverpooli nelja väravaga

Liverpool alustas mängu hästi, aga pärast seda, kui nende kapten Virgil van Dijk avapoolaja lõpus oma karistusalas Nico O'Reilly'le kohmakalt jala peale astus ning kohtunik penalti määras, lagunes külalismeeskond kiirelt.

Erling Haaland realiseeris 39. minutil 11 meetri karistuslöögi ning viis teisel lisaminutil pealöögiga City 2:0 juhtima, viis minutit pärast teise poolaja algust suurendas Rayan Cherki ilusa läbisöödu järel võõrustajate edu Antoine Semenyo ning siis vormistas Haaland 57. minutil oma kübaratriki.

Hooaja lõpus Liverpoolist lahkuv Mohamed Salah raiskas mängu alguses hea võimaluse ning ei suutnud siis mõned minutid pärast City neljandat väravat penaltit James Traffordist mööda paigutada.

Teistes karikasarja veerandfinaalides kohtuvad laupäeval veel Chelsea - Port Vale ning Southampton - Arsenal. Pühapäeval võtavad mõõtu West Ham ning Leeds.