Tottenhami peatreener pidas vastu poolteist kuud

Inglismaa jalgpalli kõrgliigasse püsimajäämise nimel võitlev Tottenham Hotspur teatas pühapäeval, et on lõpetanud koostöö alles veebruaris peatreeneriks palgatud Igor Tudoriga.

Veebruaris vallandas Tottenham kaheksa kuud peatreenerina tegutsenud Thomas Franki, aga 13. veebruaril tema asendajaks toodud Tudor pidas vastu vaid 44 päeva. Klubi teatas, et osapooled otsustasid ühiselt koostöö lõpetada.

47-aastane Tudor võttis Tottenhami juhendajana üle olukorras, kus mullune Euroopa liiga võitja oli koduses kõrgliigas langenud 16. tabelireale. Horvaadi juhendamisel pidas Tottenham kokku seitse kohtumist, millest viis päädisid kaotusega ning üks viigiga. Ainus võit tuli Meistrite liiga play-off'is, kuid Madridi Atleticole jäädi kahe mängu kokkuvõttes alla 5:7.

Koduses kõrgliigas sai Tottenham Tudori juhendamisel ühe viigi ja neli kaotust ning klubi veel koha võrra, väljalangemistsoonist vaid punkti kaugusele. Premier League'is on jäänud pidada veel seitse kohtumist, seejuures minnakse mai alguses vastamisi liiga punase laterna Wolverhamptoniga.

Tottenhami teatel võtavad Tudori tööülesanded ajutiselt üle väravavahtide treener Tomislav Rogic ja ÜKE-treener Riccardo Ragnacci. Tottenhami järgmine mäng on 12. aprillil, kui külla sõidetakse Sunderlandile.