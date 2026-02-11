Tottenham andis Frankile kõigest kaheksa kuu järel kinga

Tottenhami lahutab väljalangemistsoonist lahutab neid kõigest viis silma. Viimase 17 mängu jooksul on suudetud võita vaid kaks kohtumist ning ühtekokku on selle aja jooksul kogutud 12 silma. Lisaks on viimase kaheksa mängu jäädud võiduta, mis on klubi pikim seelaadne seeria alates 2008. aasta oktoobrist. Ka kodustes karikasarjades on Tottenhami saatnud ebaedu, vahendab Soccernet.

"Olime otsustanud anda talle vajaliku aja ja toe, et koos tulevikku üles ehitada. Siiski on tulemused ja esitused viinud juhatuse järelduseni, et hooaja selles faasis on muudatus vajalik," seisab Tottenhami avalduses.

Enne Tottenhami siirdumist seitse aastat Brentfordi juhendanud Frank asus Põhja-Londoni klubi tüüri möödunud aasta juunis, mil Ange Postecoglou vallandati.

