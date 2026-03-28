Eesti jalgpallikoondis kohtub Rwanda turniiri finaalis võõrustajaga

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne FIFA Series turniiri finaalist algab esmaspäeval kell 20.25.

Võõrustajal läheb esmaspäeva õhtul miniturniiri finaalis vastamisi Eesti koondisega, kes alistas Keenia penaltiseeria järel . Eestlased läksid kohtumist 21. minutil debütant Tanel Tammiku väravast juhtima, aga keenialased viigistasid 51. minutil. Penaltiseerias jäi Eesti peale tulemusega viis-neli.

Kõigest neli minutit hiljem saatis Jojea Kwizera Grenada väravavõrku teise palli ning pärast poolajapausi skooris võõrustaja veel kaks väravat: 69. minutil sai jala valgeks Djihad Bizimana ning 83. minutil pani Hakim Sahabo võidule punkti.

Kigalis Amahoro staadionil toimunud kohtumine algas võõrustaja dikteerimisel, aga esimese värava jaoks tuli oodata avapoolaja üleminutiteni, mil Leroy Jacques Mickels võõrustaja juhtima viis.

Rahvusvahelist FIFA Series sõprusturniiri võõrustav Rwanda teenis koha finaalis, kui lõi reede õhtul Grenadale neli vastuseta väravat.

