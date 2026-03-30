Eesti rühmvõimlejad jõudsid MK-etapil kolme hulka

VK Rütmika Rebasesabad Junior Autor/allikas: Erakogu
VK Rütmika Rebasesabad Junior rühmvõimlemise võistkond teenis Jerevanis toimunud maailmakarikaetapil juunioride klassis 51,000 punktiga kolmanda koha.

Teise Eesti rühmana finaali pääsenud VK Janika Minella tuli kueundaks (47,050 punkti) ja Piruett Junior Team teenis eelvõistlusel 21,800 punkti. Kokku osales juunioride klassis kümme võistkonda, vahendab EEVL.ee.

Meistriklassis võistles Eesti eest VK Rütmika Rebasesabad, kellel võttis medalikonkurentsis osalemise võimaluse eelvõistluse katsel juhtunud kaks viga. Kahe katse kokkuvõttes saadud 51,750 punkti andis seekord viienda koha.

"Pingelise rahvusvahelise olukorra tõttu oli osalevaid koondisi tavapärasest vähem, kuid konkurents püsis tugev nii juunior- kui meistriklassis," kirjutati alaliidu koduleheküljel.

"Hooaja esimese MK-etapi järel rõõmustame juunioriklassis VK Rütmika rühma Rebasesabad Junior võidetud pronksmedali üle," lisas alaliidu rühmvõimlemise toimkonna juht Pille-Riin Paas.

"Tegemist oli hooaja esimese võistlusega, kus rühmad said teha oma esimesed stardid. Suur rõõm on, et meie rühmad pääsesid finaali ning esindasid Eestit väärikalt. Oleme kõigi võistelnud rühmade üle väga uhked!"

"Eriline tänu kuulub ka meie võimlejate vanematele usalduse ja toetuse eest, et sportlased said osaleda MK-etapil Jerevanis," rõõmustas Paas.

Järgmine MK-etapp algab 30. aprillil Prantsusmaal.

Toimetaja: Siim Boikov

