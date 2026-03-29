Robin Kool juhtis oma tiimi Rotterdamis võidule

Robin "ropz" Kool Autor/allikas: Team Vitality
E-sportlane Robin "ropz" Kool ning Vitality võistkond teenisid arvutimängu Counter-Strike 2 (CS2) Rotterdamis toimunud Blast Open turniiril esikoha, eestlane valiti oma tiimi kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Vitality võitis B-alagrupis kolm mängu järjest tulemusega kaks-null ning pääses esinumbrina otse poolfinaali, kus vastane alistati taas kahe kaardiga. Vitality suurepärane hoog ei raugenud ka finaalis, kui Natus Vincere alistati Infernos 13:7, Anubises 13:10 ning legendaarses Dust2-s 13:10.

Maailma parimate hulka kuuluv "ropz" oli taaskord vinges hoos ning ta valiti finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks. Eestlase reiting oli finaalis 1.56, ta kõrvaldas mängu peale 65 vastast (38 headshot'i) ning sai kirja 10 assist'i. Tema K/D vahe oli 1.625.

Vitality on võimsas hoos ja on sel hooajal võidutsenud neljal turniiril, aasta esimene suurturniir toimub juunis Kölnis ning teine aasta lõpus Singapuris.

Rotterdami turniiri võit tõi Vitality mängijatele 150 000 USA dollari suuruse autasu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

21:31

Robin Kool juhtis oma tiimi Rotterdamis võidule

21:27

Galerii: Viru Sputnik läks 1300 pealtvaataja ees finaalseeriat 2:0 juhtima Uuendatud

20:58

Riia VEF teenis avamängus Valmiera üle võidu

20:29

Alev suusatas Norra meistrivõistluste maratonil välja 19. koha

20:03

Mäsak võttis Poznani EK-etapil domineeriva võidu

19:34

Pärnu lõpetas poolfinaalseeria Võru Barrusega neljandas mängus

18:44

Galerii: Sillamäel toimusid Mart Poomi noorusaastatest rääkiva lühifilmi võtted

18:39

Tottenhami peatreener pidas vastu poolteist kuud

18:11

TÜ/Bigbank alistas TalTechi kolmandat korda, finaalis ootab Rae Spordikool

17:43

Verstappen kaalub karjääri lõpetamist: on see seda kõike väärt?

Loetumad uudised

16:01

Kelly Sildaru teenis viimases rennisõidus MK-hooaja kõrgeima koha

11:56

Ermits ja Külm oma arengust: vanemate töö on last toetada, mitte sundida

16:31

Henry Sildaru teenis viimase võistlusega MK-sarja üldvõidu

28.03

Selevko tegi MM-il Eesti iluuisutajate läbi aegade parima tulemuse Uuendatud

28.03

Henry Sildaru jäi pargisõidus Ruudi järel teiseks, Revjagin tegi MK-debüüdi

28.03

Katrina Lehis tuli MK-etapil teisele kohale Uuendatud

16:18

VIDEO | Aleksandr Selevko pani MM-ile maheda punkti

28.03

Prantsuse jäätantsijad võitsid hiilgava esitusega järjekordse kulla Uuendatud

28.03

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekandeid näitavad TV3, Go3 ja ERR

