Robin Kool juhtis oma tiimi Rotterdamis võidule

E-sportlane Robin "ropz" Kool ning Vitality võistkond teenisid arvutimängu Counter-Strike 2 (CS2) Rotterdamis toimunud Blast Open turniiril esikoha, eestlane valiti oma tiimi kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Vitality võitis B-alagrupis kolm mängu järjest tulemusega kaks-null ning pääses esinumbrina otse poolfinaali, kus vastane alistati taas kahe kaardiga. Vitality suurepärane hoog ei raugenud ka finaalis, kui Natus Vincere alistati Infernos 13:7, Anubises 13:10 ning legendaarses Dust2-s 13:10.

Maailma parimate hulka kuuluv "ropz" oli taaskord vinges hoos ning ta valiti finaali kõige väärtuslikumaks mängijaks. Eestlase reiting oli finaalis 1.56, ta kõrvaldas mängu peale 65 vastast (38 headshot'i) ning sai kirja 10 assist'i. Tema K/D vahe oli 1.625.

Vitality on võimsas hoos ja on sel hooajal võidutsenud neljal turniiril, aasta esimene suurturniir toimub juunis Kölnis ning teine aasta lõpus Singapuris.

Rotterdami turniiri võit tõi Vitality mängijatele 150 000 USA dollari suuruse autasu.